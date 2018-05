Càritas denuncia que el 91% de les insercions laborals són amb contractes precaris

Més facilitat d'accés al mercat de treball ordinari que fa quatre anys però amb contractes precaris. La memòria del 2017 de Càritas Diocesana de Girona recull que el 45% de les persones ateses a través de l'empresa Ecosol han trobat feina gràcies al procés d'inserció laboral. L'altra cara de la moneda, però, és que el 91% d'aquests acaben aconseguint un contracte temporal i sovint mal pagat. Nou de cada deu són al sector serveis i en feines "amb poca estabilitat i retribució". La directora de l'entitat, Dolors Puigdevall, ha detallat que, tot i que és una bona notícia l'increment d'accés al mercat de treball, la situació fa que els usuaris no comptin amb suficients recursos per sortir de la situació de pobresa perquè, per exemple, tenen problemes per pagar el lloguer. En total, l'entitat ha atès 24.030 persones durant el 2017, un 7% més que l'any anterior.