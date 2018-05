La Casa de la Música ofereix el primer cicle formatiu de vídeo, discjòquei i so de Girona

La Casa de la Música oferirà per primer cop a les comarques gironines un cicle formatiu de Grau Mitjà en vídeo, discjòquei i so. Aquest fins ara s'estava oferint a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Aquesta nova oferta formativa arriba després que l'ETECAM (Escola Tècnica de l'Espectacle Casa de la Música) comencés a impartir el primer Grau Superior (CFGS) en so per a audiovisuals i espectacles de les comarques gironines l'any passat.

El cicle de Grau Mitjà, igual que el de Grau Superior, disposarà dels equipaments tècnics més innovadors com ara l'aula-escenari de la sala La Mirona de Salt.

Segons el centre educatiu, aquest equipament a part de ser un referent d'exhibició musical de les comarques gironines, posa a disposició dels alumnes i de tot l'equip docent els seus equipaments i espais per a realitzar les classes teòriques i pràctiques en qualsevol horari docent i no docent. Fins i tot, a vegades les classes són a concerts en directe de la programació estable de la sala.

A més, l'aula-estudi de gravació disposa de maquinària i programes d'última generació a nivell d'àudio i vídeo. Pel que fa a l'aula-taller, aquesta disposa d'equipaments de mesura i anàlisi acústics de gamma professional.



Pràctiques per als estudiants

Els estudiants del cicle formatiu també podran fer pràctiques en diferents espais escènics, empreses i estudis de gravació de la comarca. Un fet que genera un lligam no només dels alumnes amb l'ofici, sinó també amb la feina docent i la indústria del sector.

Els alumnes que superin la formació acabaran amb el títol de Tècnic de Vídeo, Discjòquei i So. Amb aquests estudis, els alumnes podran optar a diferents sortides professionals que poden passar des de treballar en televisió, ràdio, cinema, estudis de gravació d'àudio i vídeo, auxiliars de concerts i representacions multi format en directe fins a treballar de retocador fotogràfic digital, ser discjòquei, light-jòquei, vídeo-jòquei, entre altres. L'alumne del cicle sortirà amb unes competències generals molt concretes que consisteixen en edició d'imatge i àudio, creadors de sessions musicals, il·luminació i vídeo. Capacitat de gestionar l'emmagatzematge i el servei de manteniment i reparació de material tècnic, entre d'altres.