Els Catarres i Tomeu Penya actuaran a la Festa Major de Llagostera

Els Catarres, Ruc'n'Roll, les Barbies Morenes, Orquestra Maribel, la Masovera Barbuda, Animal Show o Tomeu Penya són alguns dels integrants de la programació de la Festa Major de Llagostera, que se celebrarà del 18 al 22 de maig. La cita també comptarà amb Abbey Road, Willy and the Poorboys, l'Orquestra Maravella, Miliu Calabuch i Diego Cortés.

Els Catarres, Ruc'n'Roll i les Barbies Morenes seran els encarregats d'animar la primera nit de concerts al local polivalent amb entrada gratuïta i Tomeu Penya serà l'encarregat de tancar els actes de la Festa Major al teatre Casino Llagosterenc.

Les entrades anticipades poden comprar-se a la Llibreria Sureda, al Casino Llagosterenc, una hora abans de la funció a la taquilla del teatre o bé a www.tincticket.com.

A la Festa Major de Llagostera, pensada per a totes les edats, no hi faltaran gegants, castellers, correfoc, zombis, correvarans, exposició de flors, zona de carpes, gastronomia, baixada de carretons i activitats per a tota la família.

La sala de plens de l'Ajuntament va acollir ahir la presentació oficial dels actes de la Festa Major, en un acte en què van intervenir l'alcalde, Fermí Santamaria acompanyat del regidor de Cultura, Josep Aliu i del regidor de Joventut, Robert Montiel, així com dels responsables de la Comissió de Festes i d'algunes entitats que participen en l'organització de les activitats que formen part de la programació. Durant la presentació es va lliurar el premi del Concurs de Cartells de Festa Major que enguany ha guanyat la llagosterenca Berta Peyrecave.