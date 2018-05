«Després del viatge trepidant, perillós i trist, crec que no ha valgut la pena passar pel calvari»

«Fronteres a mig camí» és un recull de biografies breus de dinou persones nascudes fora de Catalunya, que relaten en primera persona l'experiència d'haver de canviar de país. Són dinou testimonis d'homes i dones de totes les edats i vinguts de diversos països, com Hondures, Marroc, Mali, Pakistan o Rússia. L'obra és fruit de la feina d'un grup d'alumnes de quart d'ESO de l'Institut Pere Alsius de Banyoles.

Entre les vides relatades en l'obra hi ha la d'Ibu Conteh, originari de Guinea Bissau i que fa pocs mesos que s'ha instal·lat a Banyoles: «Han passat sis anys des que vaig sortir de casa i el meu pare ja és mort. Després d'aquest viatge trepidant, perillós i trist, crec que no ha valgut la pena passar per aquest calvari».

També hi té veu Bakari Tunkara, que va arribar l'agost de 2006: «La meva mare sempre em repetia que m'havia de fer amb tothom, fos de la religió que fos, parlés la llengua que parlés. Gràcies a aquesta educació puc dir que soc molt sociable i, com a conseqüència, parlo set idiomes –el sarakulé, la materna, el wòlof, el mandinga, l'aku, l 'anglès, el català i el castellà–. Tinc facilitat per aprendre llengües. Em sap greu que la gent em parli castellà, perquè jo parlo un català perfecte. Aquesta educació oberta que em va donar la mare ha estat la millor herència».



Persones que pateixen

El llibre ha estat escrit per un grup de vint-i-quatre alumnes de quart d'ESO de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, que s'havien proposat de recaptar fons per ajudar les persones que pateixen perquè s'han hagut de desplaçar lluny de casa. Després de sentir el testimoni de voluntaris de diverses associacions que treballen amb refugiats i migrants, com Open Arms, Girona Acull, AETTO, Nur, Càritas i Creu Roja, entre d'altres, els alumnes van decidir posar el seu granet de sorra per intentar canviar el món, sota el guiatge de dos professors, Joan Carol Tarrús i Maria Fernández Pou.

Els estudiants de secundària van elaborar un projecte amb la intenció que servís per ajudar aquestes associacions i que reflectís les vivències de les persones que decideixen emprendre l'exili a causa de la guerra, la fam o, fins i tot, l'amor.

D'aquesta manera són els alumnes els qui s'han encarregat de cadascuna de les parts del procés de publicació de l'obra: han cercat persones migrants, els han entrevistat i han redactat les seves biografies. També s'han encarregat de la publicació, la difusió i la venda de l'obra.

Els alumnes també han comptat amb la col·laboració d'estudiants del màster de Formació de Professorat de la Universitat de Girona el l'especialitat de llengua i literatura, que s'han encarregat de supervisar la redacció de les biografies.

«Fronteres a mig camí» es va posar a la venda el dia de Sant Jordi passat i es podia adquirir en una parada especialitzada amb un donatiu de 10 euros. La recaptació anirà destinada a associacions que es dediquen a la millora de les condicions de vida de les persones immigrants.