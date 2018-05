Els ecologistes denuncien nivells d'ozó per sobre de la llei al litoral de Girona

Ecologistes en Acció ha denunciat que s'han incomplert els objectius legals de protecció de la salut i la vegetació establerts per ozó entre 2015 i 2017 en un centenar de les 450 estacions de control que existeixen a Espanya i que corresponen a onze comunitats. Segons l'ONG, la més perjudicada és Madrid per les emissions del trànsit de l'àrea metropolitana però, just després, l'altre gran problema es troba al litoral mediterrani, des de Girona fins a Almeria, «per l'alt grau de contaminació de la costa i l'elevat trànsit marítim».

En concret, els incompliments legals s'han detectat en un terç de les 126 zones en què es divideix Espanya, repartides entre Andalusia, Aragó, Balears, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, País Valencià, Extremadura, Comunitat de Madrid, Regió de Múrcia i Navarra, amb quasi 19 milions d'habitants, dos de cada cinc persones que viuen a l'Estat.

La més afectada és Madrid i s'estén als habitants de Castella i Lleó, Castella-la Manxa i Extremadura, a banda i banda de la Serralada Central. Després de Madrid l'altre gran focus de contaminació per ozó es troba al litoral mediterrani, des de Girona fins a Almeria, passant per la Comunitat Valenciana, Múrcia i les Balears. Segons l'ONG, la contaminació, ocasionada per l'alt grau d'urbanització de la costa i l'elevat trànsit marítim, afecta 3 milions de persones, sobretot a les àrees d'interior.

Les restants àrees afectades es reparteixen entre la Vall del Guadalquivir andalús (incloent-hi les àrees urbanes de Còrdova, Huelva, Jaén i Sevilla), l'aglomeració de Valladolid i la Vall de l'Ebre, des d'Aragó fins a la Ribera navarresa, on viuen sis milions de persones.

Ecologistes en Acció explica que el valor objectiu octohorari per a la protecció de la salut humana és de 120 micrograms d'ozó per metre cúbic d'aire (mg/m3), que no s'ha de superar en més de 25 dies per cada any civil, de mitjana en un període de 3 anys. També hi ha un valor objectiu per a la protecció de la vegetació, que s'avalua en períodes de 5 anys, i que entre 2013 i 2017 s'hauria incomplert en 340.000 km2, dos terços del territori espanyol cosa que situa Espanya al costat d'Itàlia al capdavant dels països europeus pels danys ocasionats per l'ozó als cultius agrícoles i els ecosistemes naturals, segons aquesta ONG.

Per això, Ecologistes en Acció ha demanat al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i a les comunitats afectades que «posin en marxa sense més dilació els plans de reducció d'ozó» per «evitar que aquesta lamentable situació es segueixi repetint cada primavera i estiu».

Els plans «han de passar per la reducció de l'intens trànsit urbà i interurbà» promovent «l'ús de mitjans de transport més sostenibles», el «tancament progressiu de les centrals tèrmiques de carbó, substituïdes per energies renovables» i «la creació d'una Àrea de Control d'Emissions que limiti l'entrada de vaixells altament contaminants en el Mediterrani».