Un informe apunta que Caldes té responsabilitats en l'accident de l'inflable

El 7 de maig del 2016 el castell inflable que hi havia instal·lat al restaurant Mas Oller de Caldes de Malavella va sortir disparat 39 metres amb set nens a sobre. D'aquests infants, una nena de 6 anys va morir i els altres sis van resultar ferits. Un any després, la investigació judicial oberta per delictes d'homicidi imprudent i lesions per imprudència continua el seu curs i hi ha investigats els propietaris del restaurant.

L'acusació particular, que representa les víctimes i les seves famílies, va encarregar un informe per determinar si les administracions també podien tenir responsabilitats en els fets. El contingut del document, elaborat per un enginyer i pèrit judicial expert en administració local i urbanisme, apunta que l'administració local va «ometre clarament el deure de control» tant de l'activitat del restaurant com de la instal·lació de l'inflable.

Un dels advocats de les famílies, Carles Alabau, ha explicat que el Mas Oller tenia llicències «irregulars o ni tan sols en tenia» i que l'ajuntament no va «realitzar cap activitat d'inspecció ni control». De fet, l'advocat exposa que «en cap cas» el restaurant podia obrir portes sense aquest document. A més, subratlla que el consistori no era aliè a la situació «irregular» perquè l'any 2013 els amos del Mas Oller van fer una ampliació i un nou informe de l'Ajuntament recordava que la llicència d'activitats no estava completa.

El pèrit també sosté que el restaurant havia de demanar obligatòriament un permís municipal per instal·lar l'inflable, tal com recull l'ordenança municipal, que va entrar en vigor el 29 de juny del 2016. L'informe recull que «l'atracció inflable no només estava instal·lada en un recinte d'un restaurant sense llicència ni permís d'activitats, sinó que a la vegada es va constituir en una activitat recreativa de pública concurrència». Per això, Alabau critica que, no només els amos no van complir amb la normativa, sinó que l'Ajuntament tampoc hi va realitzar cap tipus d'inspecció.



A l'espera de l'Audiència

Les acusacions particulars van presentar l'informe al Jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma, però el jutge no el va admetre perquè entén que no és un dictamen tècnic, sinó que entra a valorar qüestions jurídiques. Els advocats van interposar recurs de reforma al mateix jutjat, que el va desestimar. Per això, ara han recorregut a l'Audiència de Girona, que serà qui dirà l'última paraula sobre si permet que s'investigui quina responsabilitat va tenir l'Ajuntament. «En el cas que ho tombin seguirem el procés i analitzarem si podem aportar o podem fer alguna prova complementària per poder estudiar les possibles responsabilitats. Veiem que hi ha hagut una total deixadesa per part de l'administració. Si aquesta deixadesa no hagués existit amb les corresponents inspeccions i controls, potser aquests fets no haurien succeït» explica Alabau.

Una altra de les parts que també resta a l'espera és la defensa dels propietaris del restaurant. Carles Monguilod, un dels seus advocats, va preferir no pronunciar-se sobre les llicències, ja que segons la seva visió, «el tema dels permisos és una qüestió que no afecta la nostra línia de defensa partint de la base que no hi va haver conducta imprudent i que la causa que va provocar l'accident s'escapava als propietaris».

Pel que fa a l'alcalde de la localitat, Salvador Balliu, va assegurar que l'administració respondria «del que li pertoqui», però que «d'entrada creiem que no tenim cap culpa». Balliu va explicar que «és complicat que hi hagi ajuntaments que puguin comprovar-ho absolutament tot i que en el cas dels consistoris petits es fa el què es pot amb els mitjans que hi ha». L'alcalde també va afegir que estudiaran els fets amb els advocats.