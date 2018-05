L'Estat atribueix a criteris científics els permisos per pescar corall vermell

La ministra d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, s'ha emparat en criteris científics per justificar les dotze llicències que l'Estat ha atorgat per extreure corall vermell al litoral català. En una intervenció al Senat, i en resposta a una pregunta d'ERC, la ministra ha assegurat que el govern espanyol s'ha basat «en un sòlid coneixement científic» a l'hora de donar les autoritzacions entre Arenys de Mar i Begur. A més, Tejerina ha recordat que en aquesta zona «l'activitat pesquera històricament ha estat menor» i el corall no hi està «especialment amenaçat».

Per la seva banda, la senadora republicana Elisenda Pérez, ha retret a la ministra que l'Estat actués d'esquenes a l'informe que la Generalitat va encarregar a catorze experts el gener de l'any passat. Un document que –ha subratllat Pérez– alertava de «l'estat crític» en què es troba el corall vermell al litoral català i proposava al Govern implantar una veda de 20 anys per a l'espècie. Això, ha provocat una batalla entre l'administració catalana i l'espanyola.