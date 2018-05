Mig miler d'infants operats a l'hospital Trueta en un any

El Servei de Cirurgia Pediàtrica dels hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt ha intervingut mig miler d'infants en el darrer any. D'aquests, 90 pacients han estat atesos entre les 5 de la tarda i les 8 del matí, una franja horària que des de fa 2 anys està coberta per una guàrdia localitzable i que permet donar cobertura a les urgències durant les 24 hores del dia. L'índex de mortalitat del servei en aquest darrer any és del 0%.

Aquesta ampliació de l'abast del Servei es va posar en marxa amb la signatura del conveni entre l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i l'hospital Trueta, un acord per "unificar funcionalment els dispositius d'urgència en cirurgia pediàtrica i d'oferir una assistència integral", destaca el centre, que detalla que la reorganització del servei ha servit per ampliar fins a quatre el nombre d'especialistes adscrits al centre gironí, que també atén els pacients pediàtrics de l'hospital de Santa Caterina.

Gràcies a aquest acord es fan sessions telemàtiques setmanalment entre professionals del Trueta i Vall d'Hebron, s'ha incrementat la complexitat de les intervencions dutes a terme al Trueta i, pràcticament, s'han eliminat les derivacions de pacients gironins cap a Barcelona. De fet, l'any passat, només tres pacients neonatals van ser derivats a l'hospital Vall d'Hebron a causa de la complexitat del suport mèdic que requeria la seva patologia. Amb tot, i gràcies a la coordinació clínica i quirúrgica compartida, aquests casos gaudeixen ara de més continuïtat assistencial.



Atenció integral des de l'etapa fetal

Amb aquesta reorganització del Servei, l'hospital Trueta ha reforçat el seu paper de referència a la Regió Sanitària Girona en cirurgia pediàtrica, destaca el centre. Ofereix una atenció integral a l'infant des de l'etapa fetal i fins al final de l'edat pediàtrica, amb un equip multidisciplinari en perinatologia, cirurgia i UCI neonatal, que fa les intervencions que necessiten els infants, fins i tot els que tenen poques hores de vida, com en el cas dels que pateixen malformacions en la paret abdominal.

Una de les principals novetats ha estat l'increment dels procediments fets per laparoscòpia en diferents patologies, com ara malformacions anorectals, urològiques i hèrnies inguinals.

Precisament, les hèrnies inguinals i umbilicals són la segona patologia més atesa al Servei de Cirurgia Pediàtrica, després de les atencions a malformacions urològiques, considerades intervencions quirúrgiques d'alta complexitat. Actualment, al Trueta s'operen totes les patologies en edat infantil, excepte les relacionades amb el cor i amb el cap, que es continuen derivant a l'hospital Vall d'Hebron.

La col·laboració bidireccional entre els dos centres permet compartir protocols i procediments amb la Vall d'Hebron ?el cap de servei del qual, Manuel López, assumeix el lideratge de l'equip, coordinat a Girona per Enrique Bordón Cabrera. Aquesta col·laboració entre els dos centres està coordinada per Javier Bueno.

L'Equip de Cirurgia Pediàtrica està format per professionals d'anestèsia, infermeria i cirurgia, i compta amb el suport d'una planta d'hospitalització especialitzada i d'una UCI neonatal i pediàtrica.