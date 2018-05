El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa té problemes de contaminació lumínica per la seva proximitat amb Olot. Un estudi fet amb sensors impulsat per la Generalitat ha analitzat aquesta problemàtica juntament amb la contaminació acústica en aquest espai natural i també a l'Alta Garrotxa. Des del 2013 que s'han analitzat els diferents espais naturals a Catalunya per poder fer una diagnosi i estudiar mesures a emprendre en un futur. A la zona de la Garrotxa també hi ha deures a fer, especialment a nivell de contaminació lumínica. "Si parlem d'una escala del 0 al 10, a la zona volcànica li correspondria un 5 mentre que a l'Alta Garrotxa obtindria un 6 o un 7; el 10 el tenim al Montsec que és el lloc més fosc de Catalunya", afirma el cap del Servei de Prevenció i Control de la contaminació acústica i lumínica, Sergi Paricio. En el cas dels sorolls, en canvi, les dues zones de la demarcació han aconseguit bons resultats i reuneixen els requisits per ser declarades com a Zona d'Especial Protecció de la Contaminació Acústica (ZEPQA) en no superar els 50 decibels de forma global de dia i els 40 decibels en període de nit. Els resultats dels mesuraments s'han donat a conèixer aquest dimarts a Olot.