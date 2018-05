El Parc de la Zona Volcànica de la Garrotxa té problemes de contaminació lumínica

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa té problemes de contaminació lumínica per la seva proximitat amb Olot. Un estudi fet amb sensors impulsat per la Generalitat ha analitzat aquesta problemàtica juntament amb la contaminació acústica en aquest espai natural i també a l'Alta Garrotxa. Des del 2013 que s'han analitzat els diferents espais naturals a Catalunya per poder fer una diagnosi i estudiar mesures a emprendre en un futur. A la zona de la Garrotxa també hi ha deures a fer, especialment a nivell de contaminació lumínica. "Si parlem d'una escala del 0 al 10, a la zona volcànica li correspondria un 5 mentre que a l'Alta Garrotxa obtindria un 6 o un 7; el 10 el tenim al Montsec que és el lloc més fosc de Catalunya", afirma el cap del Servei de Prevenció i Control de la contaminació acústica i lumínica, Sergi Paricio.

En el cas dels sorolls, en canvi, les dues zones de la demarcació han aconseguit bons resultats i reuneixen els requisits per ser declarades com a Zona d'Especial Protecció de la Contaminació Acústica (ZEPQA) en no superar els 50 decibels de forma global de dia i els 40 decibels en període de nit. Els resultats dels mesuraments s'han donat a conèixer aquest dimarts a Olot.

Els mesuraments amb sensors de llum i sonòmetres es van fer a deu punts diferents de la zona del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i a l'Alta Garrotxa des del 24 d'abril fins al 20 de juliol. Concretament, a Santa pau (Mas Bassols i Mas Ventós), Olot (Mas Pujol i Molí de les Fonts), Sant Feliu de Pallerols, Begudà (Can Devesa), Beuda (Can Falgars), Camprodon (Mas Albés) i Vall de Bianya (Mas Coll de Carrera). L'objectiu era avaluar els nivells de soroll i de foscor a les dues zones arran d'un encàrrec del Consorci de l'Alta Garrotxa, juntament amb el Parc Natural de la Zona Volcànica, al Servei de Prevenció i Control de la contaminació acústica i lumínica de la Generalitat.





Millores a fer amb el "compromís" dels municipis

Un cop feta la diagnosi, el següent pas serà establir les actuacions de millora per reduir aquesta contaminació. Paricio subratlla que per tirar endavant un pla d'actuacions és indispensable comptar amb el "compromís" dels municipis. "Les limitacions acústiques i lumíniques seran majors i per això cal el convenciment dels municipis; des de la Generalitat els assessorarem però, al final, qui haurà d'assumir els costos de canviar l'enllumenat seran ells", afirma.

Per la seva banda, el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Xavier Puig, també coincideix que hi ha a feina a fer. Recorda que aquest estudi segueix la línia estratègica inclosa a la Carta Europea de Turisme Sostenible de "posar en valor" aquells elements patrimonials no materials com podria ser el silenci o la qualitat del cel nocturn. En el cas dels sorolls, reivindica la necessitat de "recuperar" aquelles actituds silencioses per poder gaudir dels espais naturals. Creu que és una feina que cal fer des de les escoles però també transmetre-ho als visitats amb més panells informatius. També es podrien instal·lar pantalles acústiques vegetals o millores dels asfaltatges per posar algun exemple.