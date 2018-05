Un sindicat denuncia «deixadesa» en els equipaments dels Mossos

El SAP-FEPOL, un sindicat dels Mossos, denuncia la «deixadesa» que segons la seva opinió hi ha en diversos equipaments del cos policial.

En el cas de les comarques gironines focalitzen la seva crítica sobretot en dos espais: la Sala de comandament i la comissaria de Vista Alegre. I és que és aquí on afirmen que hi ha més deficiències o falta d'espai. Davant dels fets reclamen més manteniment a l'administració i afirmen que s'estan denunciant els fets a inspecció de Treball. I és que segons assegura el sindicat, «l'administració és responsable de vetllar per tenir unes dependències amb un mínim de garanties i ha de donar exemple respectant la normativa vigent».

Segons fonts sindicat, en el cas de la Sala de comandament que està instal·lada a Girona en el mateix edifici que l'Àrea Regional de Trànsit (ART), a tocar de la carretera de Santa Coloma a Girona, hi ha diversos problemes.

Algunes de les queixes són la manca d'espai als vestidors, el menjador és petit i sense ventilació, el cablejat es troba a la vista de tothom i pot comportar asseguren «malalties com ja ha passat» i també hi ha problemes de temperatura i humitat.

Quant a la comissaria de Vista Alegre, l'Àrea Bàsica Policial Gironès-Pla de l'Estany, des del sindicat asseguren que l'edifici de Girona té com a punt més crític les garjoles. Afirmen que hi ha greus problemes de ventilació, les garjoles no tenen lavabos, i quan els detinguts han de fer les seves necessitats se'ls ha de treure de les garjoles amb la perillositat que això comporta, segons fonts del sindicat. Un altre fet que posen d'exemple també del mal estat i de l'envelliment assegueren que és que van canviar les cadires a tota la Regió Policial de Girona però que en canvi, no se'n va portar cap de nova a l'agent de custòdia, quan és un moble que s'utilitza durant tot el dia. El que es va fer, denuncien des del sindicat, és portar-ne una de vella -veure imatge- Segons el sindicat, aquest detall mostra el poc interès a solucionar l'estat de les garjoles. En altres equipaments de la Regió afirmen que també hi ha problemes, com per exemple, a la comissaria de Roses, on hi ha goteres.

En un comunicat el SEP-FEPOL, considera «inadmissible que els nostres companys hagin de treballar en aquestes condicions; és per aquest motiu que el SAP-FEPOL està denunciant a inspecció de treball» cada cas.