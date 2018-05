Un sindicat denunciarà Ensenyament per contractar mestres per a Secundària

El Sindicat Professors de Secundària (ASPEPC-SPS) ahir va fer una crida als mestres de primària a no sol·licitar l'accés a secundària, acollint-se a la mesura que el Departament d'Ensenyament va publicar divendres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

El secretari general d'Aspepc-SPS, Xavier Massó, va titllar d'«absolutament il·legal» aquesta mesura, que té «caràcter excepcional» –segons la resolució del DOGC– i va rebutjar l'argument que esgrimeix el Departament d'una «insuficiència de professorat funcionari de carrera, en pràctiques i interí del cos de professors d'ensenyament secundari» en les especialitats de matemàtiques, llengua castellana i catalana. Per això, el sindicat va anunciar ahir que interposarà una demanda contra la mesura abans de dos mesos i també va demanar a les direccions dels instituts que no reconverteixin cap lloc de treball dels seus centres per a mestres de Primària. A més, va instar els altres sindicats i els professors de Secundària a oposar-se a la mesura.

L'Aspepc-SPS va manifestar ahir en roda de premsa que considera que es tracta d'una disposició «il·legal, perquè la normativa que s'addueix va prescriure fa quinze anys» i «immoral, perquè barra el pas als qui han estat estudiant per ser professors de Secundària i tenen el nivell acreditat per ser-ho». Per això, el sindicat va fer una crida als mestres de Primària que no sol·licitin l'accés a Secundària. Segons informació que rep l'organització sindical, els Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament estan tenint una «autèntica allau de trucades» de mestres que volien saber com s'ha de fer per sol·licitar la plaça a secundària –va dir Massó.

El sindicat també va demanar a les direccions dels instituts que no procedeixin a la «reconversió de cap lloc de treball» i als professors de secundària que s'oposin a la mesura. A més, va exigir als altres sindicats docents que es posicionin en contra d'aquesta mesura per no caure en el «sectarisme» ni «gremialisme» i no esdevinguin «còmplices d'aquesta agressió». L'Aspepc-SPS va avisar que la mesura es traduirà en «una mena d'intrusisme professional» que «afectarà la qualitat de l'ensenyament».

El sindicat va rebutjar el motiu que al·lega Ensenyament de falta de professorat i el va acusar de «fer trampa evident a partir dels seus propis arguments», perquè, segons va dir Massó, el Departament preveu que quan un dels mestres sigui baixa, el substitut seria un professor de Secundària de la borsa de treball. El sindicat Aspepc-SPS va assenyalar que no s'oposaria a la mesura si no hi hagués «ni un sol professor de Secundària sense treballar ni sense consolidar la plaça».

Per l'organització sindical, la mesura respon a un «error intencionat de planificació» davant l'«excés de mestres de Primària» i perquè Ensenyament no hagi de reconèixer que té «un dèficit de professors de Secundària». L'Aspepc-SPS va anar més enllà i va acusar el Departament d'Ensenyament d'estar causant «ell mateix» la manca de professors a Secundària, ja que –va assegurar– en les oposicions que s'estan duent a terme aquests dies «estan suspenent la gran majoria d'opositors, fins al punt que hi ha menys aprovats que places anunciades».