La subdelegació de l'Estat organitza una jornada de portes obertes

La subdelegació del Govern espanyol a Girona ha organitzat dues jornades de portes obertes (una que tindrà lloc avui per a uns estudiants de Batxillerat i la segona dijous oberta al públic) per donar a conèixer la feina que realitzen. La iniciativa s'emmarca en la Setmana de l'Administració Oberta que comptarà amb 300 actes repartits a tot l'Estat i promogut pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per sumar-se a una iniciativa d'àmbit mundial. L'objectiu és «traslladar a la societat el funcionament de l'Administració del segle XXI, oberta, propera i transparent», segons un comunicat emès ahir pel ministeri d'Hisenda.

Entre els actes, hi ha 150 jornades de portes obertes, de les quals dues a Girona. La primera, avui per a uns estudiants de primer de Batxillerat i, la segona, dijous, dirigit a «col·legis professionals, patronals, sindicats i associacions civils (veïns i comerciants)» per «donar a conèixer la tasca que es realitza en les subdelegacions del Govern explicada pels responsables de les diferents àrees i visita a les dependències» com Estrangeria, Violència de Gènere, Agricultura, Sanitat Exterior, Treball i Protecció Civil. Les places són limitades (25 persones) i la jornada començarà a les 10 del matí amb la benvinguda del subdelegat Juan Manuel Sánchez-Bustamante i el secretari general, Juan Donadeu.