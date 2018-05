Tejerina justifica les llicències per extreure corall vermell amb criteris científics

La ministra d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, s'ha emparat en criteris científics per justificar les dotze llicències que l'Estat ha atorgat per extreure corall vermell al litoral català. En una intervenció al Senat, i en resposta a una pregunta d'ERC, la ministra ha assegurat que el govern espanyol s'ha basat "en un sòlid coneixement científic" a l'hora de donar les autoritzacions entre Arenys de Mar i Begur.

A més, Tejerina ha recordat que en aquesta zona "l'activitat pesquera històricament ha estat menor" i el corall no hi està "especialment amenaçat". Per la seva banda, la senadora republicana Elisenda Pérez, ha retret a la ministra que l'Estat actués d'esquenes a l'informe que la Generalitat va encarregar a catorze experts el gener de l'any passat. Un document que –ha subratllat Pérez- alertava de "l'estat crític" en què es troba el corall vermell al litoral català i proposava al Govern implantar una veda de 20 anys per a l'espècie.

Les dotze llicències que l'Estat ha concedit per extreure corall vermell al sud de la Costa Brava i nord del Maresme han passat aquest dimarts pel Senat. Durant el ple de la cambra alta, ERC ha interpel·lat directament a la ministra García Tejerina i li ha demanat com és "possible" que s'hagin atorgat les dotze autoritzacions. Sobretot, tenint en compte la veda decretada per la Generalitat, que s'estén entre Begur i la frontera francesa.

La senadora Elisenda Pérez ha retret a la ministra haver concedit les llicències tot i saber que, d'ençà del 2015, el corall vermell està inclòs dins la llista d'espècies amenaçades. A més, també ha recordat que, a l'octubre de l'any passat, la Comissió General de Pesca del Mediterrani (CGPM) va establir que "quan més del 25% del corall que s'extreu té mesures il·legals, i aquest és el cas de Catalunya, l'Estat està obligat a establir un tancament preventiu de la zona sobreexplotada".

Pérez ha acusat el govern espanyol d'haver pres una decisió "que acabarà amb l'espècie" i li ha exigit a la ministra que faci marxa enrere i retirin les llicències atorgades. A més, també ha recordat a Tejerina que, a l'hora de tirar endavant la veda de deu anys, la Generalitat va basar-se en un informe elaborat per catorze científics. Un document que alertava que el corall vermell es troba "en estat crític" al litoral català i, fins i tot, proposava fixar una moratòria de 20 anys per protegir "un recurs pesquer que es troba en caràcter terminal".



"Sòlid coneixement científic"

La ministra d'Agricultura, a la seva resposta, ha subratllat que l'Estat ja ha estès la veda aprovada per la Generalitat a les aigües exteriors. I que, per tant, la zona que queda preservada de manera "absoluta" –la que s'estén des de Begur fins a la frontera- és la "més sensible i susceptible de ser protegida".

Més enllà d'això, però, García Tejerina ha dit que les dotze llicències se circumscriuen en una àrea "del litoral de Girona on l'activitat pesquera històricament ha estat menor i on el corall no hi està especialment amenaçat". A més, la ministra ha afirmat que, a l'hora de prendre decisions en matèria de pesca, el govern del PP ho fa basant-se "en un sòlid coneixement científic" i sempre complint amb els criteris que marca la CGPM.

"Adaptarem tantes mesures com calgui per complir amb allò que marqui el seu comitè científic", ha dit Tejerina. "I sempre conforme a les seves recomanacions, compaginarem la protecció del recurs amb l'activitat econòmica", hi ha afegit la ministra d'Agricultura, en referència al corall vermell.

García Tejerina també ha recordat que l'Estat treballa per prohibir la pesca de l'espècie "a totes les aigües de menys de 50 metres de profunditat" abans del novembre d'aquest any. I que també vol implantar "limitacions temporals de l'activitat" durant els mesos d'estiu.

Per últim, la ministra ha insistit en què el govern espanyol també s'ha compromès a intensificar els controls i les inspeccions als corallers. Aquí, ha recordat que l'Estat està elaborant un nou protocol que, entre d'altres, establirà que, abans d'entrar a port, els pescadors estiguin obligats a notificar tant el pes com el número de coralls que han extret del fons marí.