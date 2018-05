Compren material ortopèdic per als malalts de càncer gràcies a un repte solidari

La Fundació Oncolliga Girona ha pogut adquirir nou material ortopèdic per valor de 1.480 euros per deixar en préstec a malalts de càncer gràcies a la campanya de micromecenatge impulsada per l'Andreu Cufí, un jove de Quart que l'any passat va superar un càncer de fèmur.

El micromecenatge era la vessant solidària d'un projecte més ampli batejat com "El cotxe escombra i la lluita contra el vent", que tenia com a eix central el repte de recórrer 1.200 km en bicicleta des de Quart fins a Usagre, un poble de Badajoz d'on són originaris molts dels veïns i amics que li van fer costat durant la malaltia.

L'Andreu va emprendre la seva aventura en bicicleta el passat 17 de març, acompanyat del seu pare, i en només deu dies va travessar tota la península fins arribar a Usagre. Paral·lelament, es va posar en marxa una campanya de micromecenatge al web de l'Oncolliga, amb la qual es van recollir més de 1.600 euros en concepte de donatius.

Gràcies a aquestes aportacions, l'Oncolliga ha pogut adquirir quatre coixins antinafres, una cadira de lavabo amb rodes, dues cadires giratòries per a la banyera, dues butaques WC, cinc caminadors i dos jocs de crosses per prestar als afectats de càncer que ho necessitin. "Tot aquest material nou ens ajudarà a respondre més ràpidament a totes les demandes que ens arriben", ha assenyalat la presidenta d'Oncolliga Girona, Lluïsa Ferrer.

El jove impulsor de la iniciativa, per la seva banda, ha mostrat el seu agraïment a tots els que han volgut fer una aportació a aquest projecte solidari i s'ha mostrat molt satisfet de poder ajudar, amb aquesta donació, a altres persones que estiguin passant per un procés oncològic.

El préstec de material ortopèdic és un dels serveis d'atenció a domicili que l'Oncolliga ofereix als malalts de càncer de les comarques gironines, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i la dels seus cuidadors quan són a casa. L'entitat també ofereix a les persones que es troben en fase pal·liativa altres serveis a domicili, com ara neteja de la llar, fisioteràpia o atenció psicològica.