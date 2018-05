La diputada gironina Teresa Jordà (ERC) es perfila com a consellera d'Agricultura

L'atenció i els esforços de JxCat se centren a aconseguir que Carles Puigdemont pugui tornar a ser investit president de la Generalitat, una escomesa impossible que portarà aviat a l'anomenat pla D, amb Elsa Artadi a totes les travesses com a presidenciable o bé passant per un altre candidat. La decisió, admetia ahir la mateixa portaveu adjunta de JxCat «no està presa» i, en tot cas, Puigdemont és qui decideix. En paral·lel, la composició del futur govern estaria més avançat i ja es perfilen noms, com el de la diputada gironina d'ERC al Congrés, Teresa Jordà, com a consellera d'Agricultura.

Tot plegat forma part d'un acord amb ERC que comença amb l'elecció dels presidents del Parlament i de la Generalitat i seguiria amb els dels consellers.

Artadi recordava ahir, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que fa mesos que hi ha un acord signat «i no hi ha cap discrepància» entre les dues formacions. «Segueix en vigor», afegia recordant que ERC proposava el president del Parlament, i JxCat el de la Generalitat. «En cap moment se'ns ha plantejat cap problema amb un nom», deia en referència al president.

Després de la decisió de Puigdemont serà el torn dels consellers. Ja s'han parlat noms entre JxCat i ERC i s'hauria arribat a cert consens, però no està tancat. Per començar, haurien d'oferir als cessats la seva restitució. La situació, improbable, portaria al pacte amb els socis que «no està tancat al 100%», segons Artadi, i «no hem compartit alguns noms de consellers». És a dir, hi ha alguns noms en l'aire i pendents per comentar.

En l'anterior legislatura, llavors amb la coalició de JxSí, els republicans tenien Assumptes Exteriors, Justícia, Economia, Benestar, Salut i Agricultura, algunes de les quals seguirien ostentant. Precisament, Agricultura la dirigia Meritxell Serret (ara a Bèlgica), la primera dona consellera d'Agricultura. Ara podria ser una altra republicana, i gironina, la que assumeixi el càrrec.

En aquest cas es perfila Teresa Jordà, exalcaldessa de Ripoll i diputada al Congrés des del 2011 que ha adquirit pes dins el partit en els últims anys.