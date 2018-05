L'Ajuntament de Camprodon presenta el Pla de Seguretat Viària als veïns

L'Ajuntament de Camprodon, fa pocs dies, va fer la presentació pública del Pla Local de Seguretat Viària en un acte destinat als veïns a la Sala de Plens. El projecte ha de permetre regular i ordenar la mobilitat i procurar garantir la seguretat viària al municipi.

La sessió tenia com a objectiu fer partícips directes als veïns i veïnes del procés de definició d'un projecte que planteja accions destacades en diferents àmbits, com la direccionalitat de carrers, la senyalització vertical i horitzontal, l'aplicació de mesures reductores de velocitat i la limitació d'accessos a determinades zones.

Durant la reunió van presentar els objectius i les primeres actuacions que es duran a terme, es va recollir el punt de vista dels veïns sobre el Pla de Seguretat Viària i es van posar en comú quins canvis i quines millores comportarà la seva aplicació

La reunió també va servir per posar sobre la taula qüestions com la seguretat de la carretera C-38 al seu pas per Camprodon i l'arranjament d'uns punts concrets de la carretera GIV-5223, que uneix la C-38 amb els nuclis de Rocabruna i Beget.

L'Ajuntament va agrair les aportacions i parlarà amb els titulars de les vies sobre aquestes qüestions per tal de donar-hi solució.