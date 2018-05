L'avaluació de 6è de Primària comença per a 8.457 gironins

L'avaluació de sisè de Primària va començar ahir per a 8.457 escolars gironins, 80.637 arreu de Catalunya. Les proves, que avaluen el grau d'assoliment de les competències bàsiques en acabar l'etapa, continuaran avui i demà. La principal novetat d'aquesta edició és que els alumnes s'avaluen per primer cop de la competència de medi natural.

La prova s'aplica de manera simultània a tots els centres que imparteixen educació Primària a Catalunya, que són 2.246. Altres novetats són que el dictat en llengua catalana, castellana i aranesa se substitueix per un àudio i que, per avaluar la comprensió oral, hi ha preguntes d'opció múltiple simple. Un altre canvi és que, per l'avaluació de medi natural, s'afegeix un dia més a la prova.