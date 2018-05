L'Estat basa en criteris científics els permisos per al corall vermell

La ministra d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, es va emparar ahir en criteris científics per justificar les 12 llicències que l'Estat ha atorgat per extreure corall vermell al litoral català. En una intervenció al Senat, i en resposta a una pregunta d'ERC, la ministra va dir que el govern s'ha basat «en un sòlid coneixement científic» a l'hora de donar els permisos entre Arenys de Mar i Begur.

A més, Tejerina va recordar que en aquesta zona «l'activitat pesquera històricament ha estat menor» i el corall no hi està «especialment amenaçat». Per la seva banda, la senadora republicana Elisenda Pérez va retreure a la ministra que l'Estat actués d'esquenes a l'informe que la Generalitat va encarregar a 14 experts el gener de 2017. Un document que –va subratllar Pérez– alertava de «l'estat crític» en què es troba el corall vermell al litoral català i proposava al Govern implantar una veda de 20 anys per a l'espècie.

Les 12 llicències que l'Estat ha concedit per extreure corall vermell al sud de la Costa Brava i nord del Maresme van passar ahir pel Senat. Durant el ple de la cambra alta, ERC va interpel·lar directament a la ministra García Tejerina per aquest motiu.