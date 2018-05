La llum d'Olot contamina la zona volcànica de la Garrotxa

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa té problemes de contaminació lumínica per la seva proximitat amb Olot. Un estudi fet amb sensors, impulsat per la Generalitat, ha analitzat aquesta problemàtica. El treball va ser presentat ahir en una jornada tècnica al Consell Comarcal de la Garrotxa

La proximitat amb el nucli urbà d'Olot és la principal causa d'aquesta contaminació lumínica. Aquest excés de llum durant la nit té efectes directes en els ecosistemes d'aquest espai natural d'interès. Els més perjudicats són els animals nocturns, tal com va explicar el tècnic Manel Garcia. «Els depredadors i els petits rosegadors necessiten la foscor per caçar i defensar-se. Si es veuen els uns als altres aquesta relació desapareix i algunes espècies poden reduir-se»

«Si parlem d'una escala del 0 al 10, a la zona volcànica li correspondria un 5, mentre que a l'Alta Garrotxa obtindria un 6 o un 7. El 10 el tenim al Montsec, que és el lloc més fosc de Catalunya», va afirmar el cap del Servei de Prevenció i Control de la contaminació acústica i lumínica, Sergi Paricio.

Els mesuraments amb sensors de llum es van fer a deu punts diferents de la zona del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i a l'Alta Garrotxa des del 24 d'abril fins al 20 de juliol. Concretament, a Santa pau (Mas Bassi i Mas Ventós), Olot (Mas Pujol i Molí de les Fonts), Sant Feliu de Pallerols, Begudà (Can Devesa), Beuda (Can Falgars), Camprodon (Mas Albés) i Vall de Bianya (Mas Coll de Carrera).

L'objectiu era avaluar els nivells de foscor a les dues zones arran d'un encàrrec del Consorci de l'Alta Garrotxa, juntament amb el Parc Natural de la Zona Volcànica, al Servei de Prevenció i Control de la contaminació acústica i lumínica de la Generalitat.

Des del 2013 que s'han analitzat els diferents espais naturals a Catalunya per poder fer una diagnosi i estudiar mesures a emprendre en un futur. A la zona de la Garrotxa també hi ha deures a fer, especialment a nivell de contaminació lumínica.



Bona nota amb acústica

El parc de la zona volcànica i l'Alta Garrotxa reuneixen els requisits per ser declarades com a Zona d'Especial Protecció de la Contaminació Acústica (ZEPQA) en no superar els 50 decibels de forma global de dia i els 40 decibels en període de nit.

Del total de punts analitzats, només n'hi ha un que està lleugerament per sobre durant la nit, com és la zona del Molí de les Fonts, per la seva proximitat amb Olot.