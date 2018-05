Els Mossos estudien les ubicacions de la xarxa de càmeres de la Garrotxa

Els Mossos d'Esquadra estudien les indicacions dels tècnics dels 9 municipis de la Garrotxa que participen en el projecte d'una xarxa de càmeres lectores de matrícules destinada a protegir la comarca dels lladres itinerants.

La Policia catalana ha detectat que els autors de bona part dels robatoris a domicili a la comarca són lladres que arriben a la comarca per delinquir durant uns dies i després marxen.

Sobre la base de la seva experiència policial, els Mossos estudien les dades que els tècnics municipals els han proporcionat des de la seva experiència en els robatoris que hi ha hagut als pobles. Un cop l'estudi estigui acabat, els tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa començaran el projecte per poder posar a concurs la compra de les càmeres.

Des del Consell Comarcal de la Garrotxa estudien quina és la millor opció per adquirir els lectors, així com la tecnologia i material que millor s'adapti a les necessitats del territori. El cost del manteniment tindrà un pes important en la decisió final.

El que està clar són els municipis que conformaran la xarxa. Són Maià de Montcal, les Planes d'Hostoles, les Preses, Sant Feliu de Pallerols, Sant Joan les Fonts, la Vall de Bianya, Sant Jaume de Llierca, Besalú i Sant Aniol de Finestres.

Aquest darrer municipi tindrà una càmera a l'entrada i sortida del poble en direcció a les Planes d'Hostoles i 6 més dins del terme municipal en l'àmbit d'un projecte de seguretat de la Comunitat de Municipis de la Vall del Llémena. Sant Aniol de Finestres cobrirà l'entrada a la Garrotxa des del Gironès i la Selva Interior per la GI-531 per la collada de les Encies.

Pel que fa a les Planes d'Hostoles, en tindrà una a la C-63 al límit amb el terme municipal d'Amer. Sant Feliu de Pallerols també en posarà als accessos al poble. De Sant Feliu, la xarxa passa a les Preses, on preveuen posar càmeres a la C-152, poc després del giratori entre la C-37, túnels de Bracons, i la C-63, entrada als túnels de la Vall d'en Bas.

D'aquí entrem a Olot, on ja hi ha càmeres lectores de matrícules als accessos principals a la ciutat que són controlades per la Policia Municipal.

La Vall de Bianya en tindrà a l'entrada de la comarca per la C-38 a través dels túnels de Collabós. Sant Joan les Fonts té partida al pressupost per instal·lar càmeres als accessos i ja en té d'instal·lades en alguns polígons a petició dels usuaris de les naus.

Sant Jaume de Llierca i Besalú també preveuen posar-ne. La del darrer municipi serà de les més importants perquè està prevista al giratori que repartirà el trànsit provinent de la C-66 entre l'autovia i l'entrada a Besalú.

La xarxa de càmeres de seguretat comarcal ha estat un dels temes més debatuts en els consells d'alcaldes del darrer mandat. Després de molts parlaments entre els partidaris de la xarxa i els que no ho veuen clar, Sant Ferriol, Argelaguer, Tortellà, Riudaura, la Vall d'en Bas, Santa Pau i Mieres no s'han afegit al projecte. Això no obstant, es tracta d'un projecte obert, al qual sempre es poden incorporar.

De moment, alguns dels municipis que no formen part de la xarxa consideren que amb 9 municipis és suficient per controlar els vehicles i d'altres s'estimen més invertir en instal·lacions autònomes en els llocs de més perill dels seus municipis.