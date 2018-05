SATSE engega una línia oberta per denunciar imatges sexistes de la infermeria

El sindicat d'infermeria SATSE ha posat en marxa una «línia oberta» perquè els professionals del col·lectiu puguin denunciar «imatges sexistes i denigrants» en l'àmbit de la infermeria a través del correu electrònic o de l'aplicació WhatsApp. El col·lectiu vol acabar amb estereotips com els que serveixen per promocionar festes universitàries o disfresses de carnaval. Aquesta és una de les deu mesures que estan impulsant arreu de l'Estat per trencar estereotips coincidint amb el Dia Internacional de la Infermeria.

«La campanya vol traslladar una imatge real i actual de les infermeres i infermers del nostre país», va assegurar ahir el portaveu del sindicat a Girona, David Olivares. Una altra de les accions previstes és una recollida de firmes per demanar la constitució d'un Observatori de la Dona en l'àmbit sanitari que tingui capacitat d'actuar quan es difonguin «imatges i conductes sexistes». Olivares va lamentar que a vegades aquestes imatges provinguin –precisament– d'esdeveniments promoguts per estudiants d'infermeria i medicina.