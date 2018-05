La UdG rebutja que es contractin docents sense màster de Secundària

La Facultat d´Educació de la Universitat de Girona, juntament amb les de la resta d´universitats catalanes, ha expressat públicament el seu rebuig a la decisió del Departament d´Ensenyament de la Generalitat de contractar docents interins sense el màster de Secundària, amb la finalitat de compensar la manca de professors d´institut.

La Conferència de degans i deganes d´Educació de Catalunya ha emès un comunicat en el qual expressa la seva oposició a una mesura que la Conselleria d´Ensenyament ha pres sense discutir-la, prèviament, amb les facultats implicades. És a dir, sense tenir en compte l´opinió de «les afectades i les responsables de la formació pedagògica inicial del professorat d´Educació Secundària».

El rebuig a la resolució del Departament que permet accedir a la borsa de treball de professorat de Secundària «sense la formació preceptiva» es basa tant en «exigències legals» com en «la filosofia acadèmica que dona suport a la formació d´aquest professorat». Els degans i les deganes, entre les quals hi ha la responsable de la Facultat d´Educació i Psicologia de la UdG, Montserrat Vilà, defensen que «la formació inicial per a l´exercici de la professió docent és imprescindible i irrenunciable».

Crítiques a banda, la mateixa Conferència de degans i deganes d´Educació de Catalunya també ha mostrat la seva disposició a «col·laborar amb l´administració educativa» per buscar «alternatives a la problemàtica derivada de la manca de professorat d´educació Secundària en algunes especialitats».

Les queixes dels responsables de les facultats universitàries d´Educació s´afegeixen a les que ja han manifestat, fa dies, el col·lectiu que resulta directament afectat per la mesura d´Ensenyament: el professorat de Secundària.

A banda de l´exempció del màster en determinats casos, el professorat de les especialitats de Secundària de llengua catalana, castellana i matemàtiques també ha reaccionat contra la possibilitat que mestres de Primària puguin impartir classes als dos primers cursos d´ESO. Aquest col·lectiu està recollint firmes a través de la plataforma virtual Change.org –on dimecres al vespre n´havien sumat prop de 1.500– per demanar al Departament d´Ensenyament que retiri una mesura que consideren que «desplaça els interins d´aquestes especialitats» i obre la porta als instituts perquè «dissenyin vacants específiques que ocuparien mestres funcionaris».

D´altra banda, el Sindicat de Professors de Secundària Aspepc-SPS ha anunciat que presentarà una demanda contra una resolució que considera il·legal.