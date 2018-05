Arxiven la denúncia contra una activista de Banyoles que va cremar fotos del Rei

L'Audiència Nacional ha arxivat la denúncia contra una activista que el 13 de març va participar en la crema massiva de fotografies del Rei a Banyoles per celebrar la sentència del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), que resolia que calar foc a imatges del monarca està emparat per la llibertat d'expressió. El pronunciament d'Estrasburg tombava una sentència de la mateixa Audiència Nacional que va condemnar dos activistes per cremar imatges del rei durant una protesta a Girona l'any 2007.

Ara, el Jutjat central d'instrucció 5 amb seu a l'Audiència Nacional subscriu els arguments del Tribunal Europeu dels Drets Humans i conclou que els fets denunciats pels Mossos d'Esquadra –que en un atestat identificaven una de les activistes de Banyoles– van ser una «expressió simbòlica per mostrar satisfacció per la sentència» i estava emmarcada dins una protesta que «no va incitar a l'odi».