Cinquena marxa solidària d'Oncolliga a Blanes, el dia 20

El proper 20 de maig, la delegació de Blanes de la Fundació Oncolliga Girona organitza, per cinquè any consecutiu, la seva Marxa Solidària «Oncolliga't en marxa». La cita recollirà fons per als serveis que l'entitat ofereix a través de la seva delegació al municipi selvatà, que celebra el seu quart aniversari.

El recorregut, d' aproximadament 8 km, serà el mateix que en la darrera edició. La sortida serà a les 10 del matí des del passeig Cortils i Vieta i el donatiu d'inscripció per poder participar serà de 8 euros.

Les inscripcions es faran el dissabte 12 de maig de 18 a 21, el dissabte 19 de maig d'11 a 14 i de 18 a 21,a la Plaça Espanya, i el mateix dia de la cursa a partir de les 8.30 al punt de sortida.