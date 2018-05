Un escalador resulta ferit greu en caure d'uns dos metres a Ogassa

Un escalador va resultar ferit greu en caure d'uns dos metres a Ogassa. Els fets es van produir ahir pels volts de dos quarts de dotze del migdia, quan un jove, de 27 anys, estava escalant a la zona coneguda com la Pedrera del municipi del Ripollès. Per causes que es desconeixen es va precipitar. . Tot seguit van alertar el 112 i es van activar els Bombers.

Aquests hi van treballar amb un helicòpter i els especialistes en rescats dels Grae. Un cop van rescatar el jove i el van estabilitzar i el van traslladar fins al mitjà aeri.

I després el van portar fins a l'heliport de Campdevànol i el SEM, posteriorment el va evacuar a l'escalador fins a l'hospital comarcal en estat greu.