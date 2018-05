Un excés d'arsènic fa que l'aigua de la xarxa pública de Cervià no sigui potable

L'aigua de la xarxa pública de Cervià de Ter supera els límits permesos d'arsènic i no és apta per al consum humà, tal com ha informat l'Ajuntament mitjançant un ban municipal. Segons el consistori, l'aigua pot no ser potable durant tres o quatre mesos, tot i que sí que es pot utilitzar per dutxar-se, rentar la roba i els estris de la cuina, regar les plantes o per a d'«altres usos sense risc per a la salut».

L'excés d'arsènic s'ha detectat en els controls periòdics que realitza l'empresa gestora del subministrament d'aigua, Prodaisa, i l'acaldessa de Cervià de Ter, Roser Estañol, va signar el ban informatiu pertinent el dimarts, 8 de maig. L'escrit que l'Ajuntament ha fet arribar a tots els habitatges del municipi informa que, d'acord amb els criteris del Departament de Salut de la Generalitat, l'aigua de la xarxa de subministrament públic de Cervià no és potable. La mateixa comunicació informa que no es pot preveure quan pot durar la situació, però apunta que pot allargar-se 3 o 4 mesos.



«Controls continus»

L'Ajuntament de Cervià de Ter assegura als veïns que les diferents administracions que tenen competències en la matèria faran «controls continus» per tal de valorar les mesures correctores que es dugin a terme, amb l'objectiu de «restablir el més aviat possible les condicions aptes pel consum».

En aquest sentit, l'alcaldessa informa que el consistori està treballant amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per tal de construir una nova captació d'aigua a l'abastament de Cervià de Ter i per connectar-la amb el nucli de Raset. Estañol explica que aquest projecte està avançat i el govern municipal preveu executar-lo entre finals d'any i principis del 2019.