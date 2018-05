Quan la guia per evitar el gluten és internet

La manca de formació dels professionals sanitaris en qüestions concretes com l'alimentació dels celíacs i la dieta que s'ha de seguir provoca que un de cada tres pacients reconegui, en una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya, que no ha rebut prou informació per seguir l'alimentació adequada per a la malaltia. Recórrer a pàgines webs i blogs és un procediment habitual però fins a una de cada cinc persones té aquest recurs com a font principal d'informació, segons el sondeig, en què han participat 1.210 pacients celíacs i noranta digestòlegs.

La percepció dels professionals, però, és que fins al 44% dels pacients té internet com a principal font d'informació del pacient. En la mateixa enquesta feta als metges i infermers, es destaca que només creuen que el 25% dels celíacs tenen el centre sanitari com a espai de referència per a la informació de la dieta.

Des de l'Associació Celíacs de Catalunya s'ha detectat un volum creixent de celíacs adults que arriben a aquesta entitat cercant assessorament, entre un any i dos després que els diagnostiquin com celíacs, coincidint amb el fet que no els baixen els marcadors específics de la malaltia en la revisió de control amb el gastroenteròleg, tot i que ells pensen que fan correctament la Dieta Sense Gluten (DSG) i els resultats corroboren que no és així. És per això que han volgut impulsar l'enquesta sobre la informació que tenen els celíacs a l'hora de gestionar la seva malaltia.

Olga Cuesta, presidenta de l'entitat, mostra preocupació per aquest fet ja que «la velocitat d'internet» comporta que es publiquin moltes informacions fal·laces i confuses, i demana rigor per «protegir el pacient».

Cuesta recalca que el diagnòstic no és suficient per tractar la celiaquia, sinó que cal seguir la dieta adequada per no assumir els riscos que pot comportar la contaminació creuada, és a dir, la ingesta de gluten per la manipulació dels alumnes que a priori, en origen, no contenen gluten.

L'anèmia, el limfoma, els avortaments o la infertilitat són algunes d'aquestes conseqüències. Per això, Cuesta aposta per treballar conjuntament les societats científiques, les associacions de pacients i l'administració per promocionar la informació vertadera en aquest àmbit.

En aquest sentit, i coincidint amb el Dia Internacional de la Celiaquia que l'associació celebra aquest diumenge, l'entitat ha publicat un recull de recomanacions per evitar que els pacients assumeixin riscos innecessaris.



Buscar assessorament acreditat

Per començar, recalquen la necessitat de confiar únicament en els webs que estiguin acreditats (Web Mèdica Acreditada) i que per tant, al darrera hi hagi una societat científica.

També es proposa contrastar informació amb fonts oficials i diferenciar sobretot les experiències personals de les dades provades.

En aquest sentit, Berenguer Camps, gerent del programa Web Mèdic Acreditat del Col·legi de Metges de Barcelona, recalca que internet sempre ha de ser una font «complementària» pel que fa als temes de salut a l'hora de prendre decisions en aquest àmbit i que cal que «la informació de referència» sigui sempre la del professional de la salut.

«Atès que un 60% dels pacients declara que va trigar més d'un any en normalitzar els marcadors específics de la celiaquia, és molt preocupant que el 42% dels pacients diagnosticats reconeguin que durant les visites de control el metge no els hi pregunta sobre si estan fent correctament la dieta sense gluten, remarquen des de l'associació.

Així, l'associació demana també desconfiar dels titulars extravagants que busquen ser un reclam i aprofundir en qualsevol notícia per filtrar la informació que s'hagi pogut donar, per exemple, webs que ofereixin solucions per guarir la celiaquia, dietes miracle per aprimar-se, promoguin la retirada del gluten sense diagnòstic, etc.

Des de l'associació, quan es detecten webs amb contingut no adequat es presenta una denúncia al Síndic de Greuges, mentre que el Col·legi de Metges també pot obrir expedients als autors que tinguin webs amb contingut no científic si estan col·legiats.

L'objectiu de la campanya doncs, és aconseguir que els professionals sanitaris derivin els pacients a les associacions de pacients o als nutricionistes si consideren que no tenen prou informació per donar als malalts.

D'aquesta manera es pot escurçar l'assimilació de dietes adequades i compara aquest exercici amb el fet que el diagnòstic també s'ha pogut rebaixar, de mitjana, dels 7 als 5 anys.