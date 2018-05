Com ha canviat la província de Girona els últims 70 anys

Ha plogut molt des que, el 1945, ara fa 73 anys, un avió de l'exèrcit nord-americà va sobrevolar Catalunya per fotografiar-la i elaborar una cartografia del territori. Avui, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ha presentat una nova eina digital que permet fer-se una idea molt cara de com eren els pobles i ciutats de Girona setanta anys enrera i què han acabat essent. L'urbanisme ha col·lonitzat espais que eren verges, gairebé salvatges. Els canvis més profunds es poden observar en els municipis de la Costa Brava: res té a veure el Castell-Platja d'Aro amb el de la dècada dels quaranta; ni tampoc es reconeixen, en les fotogragies antigues, municipis com Lloret de Mar, Palamós, l'Escala, Roses o Castelló d'Empúries. La voràgine constructora dels anys del desarrollismo franquita va transformar el paisatge gironí, i especialment el del litoral.

L´Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) promou la nova aplicació web, que a partir del Comparador històric del territori permet explorar l´evolució de qualsevol punt de Catalunya des de 1945 fins a l´actualitat.



Com funciona?

El visor permet fer la comparació de dues maneres: situant en paral·lel les ortofotos del punt escollit dels anys que interessin, amb la possibilitat també de visualitzar el mapa topogràfic; o bé fent un escombratge de la imatge des del botó central, per visualitzar els canvis d´un punt concret.

Una vegada seleccionades el tipus d´imatges que es vol comparar, l´aplicació permet crear un gif per mostrar l´evolució d´aquell punt del territori de manera animada. Amb aquesta seqüència es visualitzen aspectes històrics del nostre país, així com l´evolució i la urbanització del territori. "Es tracta d´una eina que pot resultar molt útil en àmbits tècnics, com ara l´urbanisme, la història o la gestió del territori, atès que es basa en dades oficials, i també per a la ciutadania en general, donat el seu caràcter visual", assenyalen des del Departament de Territori.

Una altra funcionalitat destacada és el botó "enllaça" que facilita l´enllaç al visor centrat en l´àrea que se selecciona i que proporciona el codi html per poder inserir en altres pàgines web.