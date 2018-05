Judici als activistes que es van penjar d'una torre a Fellines durant 8 hores

Nou judici a activistes contraris a la línia de Molt Alta Tensió (MAT). En aquesta ocasió, per una acció de protesta del 12 de juny del 2014 durant la qual quatre activistes es van penjar vuit hores de la torre 64, situada a Fellines, Viladasens (Gironès). La fiscalia els acusa d'un delicte de coaccions en concurs amb resistència a agents de l'autoritat i demana 1 any i mig de presó per a cadascun. A més, també vol que paguin una indemnització global de 2.008,79 euros a la Generalitat pel cost de l'operatiu de rescat dels Bombers. La defensa demana l'absolució perquè entén que "no procedeix qualificar com a delicte els actes" dels activistes. La campanya de solidaritat amb els encausats sosté que els porten a judici per la seva oposició "a una macroestructura creada per als interessos dels lobbys energètics i construïda sense tenir en compte la gent que hi viu, la biodiversitat i l'impacte que té" per al territori. Per això, han convocat una concentració de suport a les portes dels Jutjats de Girona el pròxim 24 de maig, el dia que està fixat el judici.