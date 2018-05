L'AECC promou els hàbits de salut entre més de 1.100 joves i nens gironins

Més de 1.140 infants i joves de les comarques gironines van participar l'any passat en els programes de l'AECC-Catalunya contra el Càncer Girona per promoure els hàbits de vida saludables a les escoles i instituts de la demarcació. Segons les dades de la memòria oficial de l'entitat del 2017, 791 adults van assistir a les xerrades de prevenció impartides per experts de l'AECC i 28.186 treballadors de la demarcació es van adherir al programa de Solidaritat a l'Empresa impulsat per l'AECC-Catalunya contra el Càncer. A més, 246.772 persones van rebre missatges de prevenció a través de les campanyes promogudes a la província per l'entitat d'ajuda als malalts de càncer.

Segons les dades de la memòria, els professionals de l'AECC-Catalunya contra el Càncer van oferir 2.983 sessions per a pacients i familiars gironins i els 61 voluntaris de missió de van realitzar 7.681 visites. Així mateix, 70 voluntaris de suport i els 600 col·laboradors han fet possible arribar a més de 550.000 persones.

Aquestes són algunes de les dades que l'entitat ha fet públiques coincidint amb la celebració, aquest dissabte, de la col·lecta anual que fa cada any per Temps de Flors per obtenir fons econòmics que permetin finançar investigacions científiques contra el càncer i mantenir programes i serveis gratuïts per a pacients i familiars afectats per la malaltia. Dissabte hi haurà 18 taules petitòries instal·lades en diferents indrets de Girona, com el carrer Nou, la plaça del Lleó, la rambla de la Llibertat o el pont de Sant Feliu.

Entre les prioritats de l'AECC-Catalunya contra el Càncer destaca el suport econòmic que s'atorga a projectes d'investigació. Des de 2011 s'han invertit gairebé 19 milions d'euros en 92 projectes d'investigació a Catalunya.

En paral·lel, amb els fons que es recaptin en la col·lecta del dia 12 de Maig l'AECC-Catalunya contra el Càncer podrà seguir dispensant als pacients que requereixin els seus serveis atenció mèdica i psicològica i donant resposta a necessitats socials que puguin presentar-se com a conseqüència del càncer: orientació laboral, allotjament gratuït en els pisos i residències de l'associació, material ortoprotèsic, ajudes econòmiques, etcètera, que ja s'ofereixen de forma gratuïta tant a pacients com a familiars.