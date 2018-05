Els metges demanen «no perdre el respecte» als medicaments opioides

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), que agrupa els quatre col·legis catalans, demana a professionals i pacients «no perdre el respecte» als medicaments opioides. Reconeix que tampoc no cal «tenir por» a l'hora de prescriure'ls, perquè admet que són una «molt bona eina terapèutica» però recalca que s'han d'utilitzar en aquelles persones amb criteris d'indicació i sota les precaucions recomanades.

Davant l'augment del 45% en 4 anys del consum d'aquest tipus de medicament a Catalunya, els metges acaben de publicar un document amb les recomanacions de la societat científica per continuar fent un «ús adequat» dels fàrmacs opioides i prevenir així possibles casos d'abús o d'addicció.

Des del Consell de Col·legis de Metges es reconeix que els opioides són analgèsics molt eficaços per al tractament del dolor però alerten que tenen efectes secundaris; l'addicció n'és el més greu. Per això recorden que s'han de prescriure amb cura, control estricte i només en els casos indicats, i per tant, fer una selecció adequada dels pacients a qui es recepten fàrmacs opioides majors.

El document dels metges assenyala que per al dolor no oncològic cal combinar estratègies multimodals, integrals i multidisciplinàries i fer una avaluació integral del dolor i de l'impacte que té en la vida diària, així com plantejar objectius realistes segons el diagnòstic.

El document també demana tenir especial cura amb els pacients més grans o amb comorbiditats, ja que les malalties associades i la polifarmàcia poden intensificar els efectes adversos i complicacions dels analgèsics.

També s'aposta per donar informació detallada i comprensible a pacients i familiars sobre els beneficis, possibles efectes secundaris i risc d'addicció del consum de fàrmacs opioides.

En aquest sentit, es demana aclarir alguns conceptes sobre l'addicció, com per exemple, que no és sinònim de dependència física o tolerància, o que el dolor no protegeix de desenvolupar l'addicció als opioides. També es destaca que no només és l'ús a llarg termini de determinats tipus d'opioides que pot produir addicció i que tampoc no hi ha pacients immunes.

Les recomanacions de la societat científica també demana establir una pauta d'ús regular a hores i dosis fixes i evitar les prescripcions a demanda. També reconeix la necessitat de fer un seguiment continuat i una reavaluació al cap de 3-6 mesos de tractament per valorar la conveniència de continuar-lo, reduir dosis o proposar altres estratègies.

A Catalunya s'ha constatat que entre el 2012 i el 2016, el consum d'opioides ha augmentat un 45%, passant de les 6,73 dosis diàries definides per cada mil habitants al dia, a les 9,74. Els indicadors d'alerta com l'increment de demandes de tractament, les reaccions agudes adverses a drogues i la mortalitat continuen sense experimentar un creixement que generi alarma, però el Consell tampoc no descarta una infranotificació d'aquests indicadors.

Les dades en àmbit espanyol constaten que l'increment entre el 2008 i el 2015 ha estat del 84%. Als Estats Units en canvi, a mitjans dels 90 es va iniciar una «crisi epidèmica» que s'ha intensificat notablement en la darrera dècada. La mort de més de 100 persones al dia per sobredosi d'opioides suposa una crisi nacional al país.