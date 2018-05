Policies locals aniran fins a Madrid per reclamar l'avanç de la jubilació

Les Policies Locals es mobilitzaran el dimecres 23 de maig per l'avançament de la jubilació. Aquesta manifestació que començarà a dos quarts de dotze del migdia a la Puerta del Sol i que finalitzarà al Congrés dels Diputats aplegarà agents de tot Espanya i també de les comarques gironines. De fet, segons fonts sindicals, ja s'estan organitzant els de la demarcació per tal d'anar-hi alguns en autocar i d'altres ho faran a títol personal.

Aquesta concentració es fa, segons afirma el sindicat, com a «mesura de pressió davant la inacció del Govern». I és que la reivindicació de l'avançament de la jubilació és una demanda amb història per part dels agents locals. I finalment ja es troba gairebé en la seva fase final, tan sols falta un pas final per acabar aprovant el Reial Decret. Es tracta d'un text del Ministeri d'Hisenda, el qual ha d'informar favorablement. Ha d'incloure les dades aportades per la Seguretat Social i per tal que es pugui redactar finalment el Reial Decret.

Aquest fet s'ha demorat i els agents diuen prou anant a Madrid a finals de mes. De fet, aquest mes de març les policies locals, juntament amb els Mossos d'Esquadra, en aquesta ocasió es van mobilitzar a la ciutat de Girona per reclamar l'avançament de l'edat de jubilació i així acabar aconseguint poder-se jubilar a 60 anys.

Les policies locals tenen plantilles envellides i asseguren que amb l'avanç es donaria la possibilitat de noves incorporacions.