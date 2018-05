Protesta d'estudiants contra la sentència de La Manada

El Sindicat d'Estudiants fa una crida a la mobilització dels estudiants universitaris i de Secundària per avui, dijous, contra la sentència de La Manada, que qualifiquen «d'escandalosa» i consideren que «se'n riu i menysprea una dona jove» agredida «brutalment per un grup de salvatges».

Com a mostra de protesta, el sindicat ha convocat manifestacions a Girona –a la plaça de l'1 Octubre de 2017–, Barcelona, Tarragona i Lleida a les 12 de migdia, amb la plataforma feminista Lliures i Combatives. Per la seva banda, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) no s'ha adherit a la mobilització «perquè no ha tingut en compte el gruix del moviment estudiantil».