Sessió formativa sobre l'exercici físic després d'un trasplantament

Girona acollirà la setmana vinent una jornada formativa sobre la importància de l'exercici físic en les persones que han passat per un trasplantament. La cita, que és el dia 19 de maig a les 4 de la tarda, s'adreça tant a persones trasplantades com als seus familiars i professionals de l'àmbit de la salut i l'exercici.

La iniciativa tindrà lloc a l'Integral Training Catalunya (al passeig General Mendoza 1, entresol, de Girona) i anirà a càrrec de la doctora Sonsoles Hernández, creadora de Traïnsplant, una plataforma centrada en oferir pautes sobre els beneficis i contraindicacions de l'activitat física en persones trasplantades o amb malalties cròniques.

La sessió formativa inclou diverses parts, com la justificació científica de l'exercici, pautes sobre com entrenar després d'un trasplantament i aplicacions pràctiques per dur a terme aquesta activitat.

Per assistir-hi, cal reservar plaça escrivint al correu electrònic it10cat@gmail.com.

L'entrada de la sessió serà una aportació simbòlica dels assistents que l'organització destinarà al projecte MinyGym, una iniciativa que promou la creació de gimnasos infantils en centres hospitalaris.