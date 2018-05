La UdG rebutja que es contractin docents sense màster de Secundària

La Facultat d'Educació de la Universitat de Girona, juntament amb les de la resta d'universitats catalanes, ha expressat públicament el seu rebuig a la decisió del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de contractar docents interins sense el màster de Secundària, amb la finalitat de compensar la manca de professors d'institut.

La Conferència de degans i deganes d'Educació de Catalu-nya va emetre, ahir, un comunicat en el qual expressa la seva oposició a una mesura que la Conselleria d'Ensenyament ha pres sense discutir-la, prèviament, amb les facultats implicades. És a dir, sense tenir en compte l'opinió de «les afectades i les responsables de la formació pedagògica inicial del professorat d'Educació Secundària».

El rebuig a la resolució del Departament que permet accedir a la borsa de treball de professorat de Secundària «sense la formació preceptiva» es basa tant en «exigències legals» com en «la filosofia acadèmica que dona suport a la formació d'aquest professorat». Els degans i les deganes, entre les quals hi ha la responsable de la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG, Montserrat Vilà, defensen que «la formació inicial per a l'exercici de la professió docent és imprescindible i irrenunciable».

Crítiques a banda, la mateixa Conferència de degans i deganes d'Educació de Catalunya també ha mostrat la seva disposició a «col·laborar amb l'administració educativa» per buscar «alternatives a la problemàtica derivada de la manca de professorat d'educació Secundària en algunes especialitats».

Les queixes dels responsables de les facultats universitàries d'Educació s'afegeixen a les que ja han manifestat, fa dies, el col·lectiu que resulta directament afectat per la mesura d'Ensenyament: el professorat de Secundària.

A banda de l'exempció del màster en determinats casos, el professorat de les especialitats de Secundària de llengua catalan, castellana i matemàtiques també ha reaccionat contra la possibilitat que mestres de Primària puguin impartir classes als dos primers cursos d'ESO. Aquest col·lectiu està recollint firmes a través de la plataforma virtual Change.org –on ahir al vespre n'havien sumat prop de 1.500– per demanar al Departament d'Ensenyament que retiri una mesura que consideren que «desplaça els interins d'aquestes especialitats» i obre la porta als instituts perquè «dissenyin vacants específiques que ocuparien mestres funcionaris». D'altra banda, el Sindicat de Professors de Secundària Aspepc-SPS ha anunciat que presentarà una demanda contra una resolució que considera il·legal.