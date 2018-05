Xerrada sobre el canvi climàtic i la salut

Dipsalut organitza avui a les sis al Parc Científic de Girona una xerrada per tractar l'estreta relació entre les condicions mediambientals i la salut de les persones.

El efectes del canvi climàtic com ara l'increment de la freqüència i intensitat de fenòmens atmosfèrics extrems (onades de calor, inundacions, sequeres...), l'augment del nivell del mar o l'ampliació de zones afectades per malalties tropicals estan causant malalties i morts, empobrint bona part de la població, provocant migracions a gran escala... Aquests efectes amenacen a destruir el desenvolupament i els guanys en salut global dels últims 50 anys.

La relació entre canvi climàtic, sostenibilitat i salut planteja moltes preguntes: és possible un creixement sostenible, equitatiu, eficaç i que efectivament redueixi els riscos associats amb el canvi climàtic? Seria políticament factible, si calgués, una moderació del creixement als països desenvolupats? Aquesta política podria ser recolzada per una majoria dels seus habitants? D'altra banda, la lluita contra el canvi climàtic podria ser una oportunitat per augmentar els nivells de salut i reduir les desigualtats?

Nombrosos estudis conclouen que frenar els efectes del canvi climàtic, reduir els nivells de desigualtat i garantir el creixement del benestar, incloent-hi la salut, són objectius assolibles. Els problemes no són ni tècnics ni econòmics, sinó polítics i ètics. El segle XXI ha de convertir-se en el del creixement sostenible i és imprescindible que ens preguntem què entenem per sostenibilitat.

Aquestes reflexions s'abordaran en la xerrada organitzada per Dipsalut. Estarà conduïda pel doctor Humberto Llavador, expert de prestigi en els efectes del canvi climàtic sobre la salut i el benestar.

És autor de Sustainability for a Warming Planet, amb John E. Roemer i Joaquim Silvestre, professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra i professor afiliat a la Barcelona Graduate School of Economics. Ha publicat en el Quarterly Journal of Economics, i el Journal of Public Economics, entre d'altres.

La xerrada és gratuïta i oberta a tots els interessats en la temàtica. S'inclou en el cicle Trenquem mites a l'entorn de la salut que Dipsalut organitza amb motiu del seu desè aniversari. Aquestes trobades amb experts de reconegut prestigi acadèmic i professional promouen la reflexió sobre diferents aspectes de la salut.