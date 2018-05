El banyolí Marc Riera és el nou president del Col·legi d'Arquitectes a Girona

L'arquitecte banyolí Marc Riera i Guix és el nou president de la Junta Directiva de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) fins al 2022.

El seu equip està configurat pels arquitectes Jordi Ortega Batlle, com a secretari; Josep Maria Torra Pla, com a tresorer; i Sílvia Musquera Felip, com a vocal.

Riera va ser proclamat president electe el 18 d'abril, ja que es va presentar una sola candidatura. Pel que fa a la resta de delegacions gironines del COAC, les candidatures també van ser úniques, amb les arquitectes Neus Roca Cambras a la Garrotxa-Ripollès i Maria Mercè Oriol Hilari a l'Alt Empordà.

D'altra banda, l'arquitecta Assumpció Puig serà la propera degana del COAC, que va celebrar eleccions dimecres i ahir.