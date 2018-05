Obren un centre a Girona per tractar menors condemnats per delictes de violència contra familiars

El Departament de Justícia ha anunciat que obre un nou centre a Girona per tractar menors que han comès delictes de violència filioparental. Es tracta de la segona unitat en règim obert de Catalunya que acull aquests joves, després de la que hi ha en funcionament a Barcelona des de fa més d'un any. En total, el centre compta amb un màxim de dotze places, però inicialment acollirà només cinc menors. Els delictes de fills cap a pares, avis o altres familiars han crescut un 14% a Catalunya l'últim any. El responsable de l'Àrea de Medi Obert del Departament de Justícia, Josep Gispert, atribueix l'augment a que "cada cop es denuncia més" aquest tipus d'agressions. Gispert ha recordat que ha de ser un jutge qui dicti la mesura, i diu que "no hi ha un perfil concret" de joves. "Ens hem trobat casos on el condemnat era el fill d'un jutges, o d'una família immigrant", ha reblat. El primer dels cinc menors s'espera que ingressi el proper 21 de maig.