La plantilla de les ambulàncies denuncia TSC per «abús» dels contractes de pràctiques

Els treballadors de les ambulàncies de les comarques gironines han denunciat l'empresa adjudicatària del servei, Transport Sanitari de Catalunya (TSC), a la Inspecció de Treball per un «ús fraudulent dels contractes de pràctiques». El Sindicat del Transport Sanitari de Girona, majoritari al comitè, denuncia que hi ha un «abús» d'aquesta contractació i que prop del 16% dels treballadors, un centenar dels 600 que conformen la plantilla, tenen contractes de pràctiques malgrat que les places que ocupen són «fixes i contínues».

Segons denuncia el sindicat, són «treballadors que es veuen obligats a acceptar aquest tipus de contracte com a única forma d'aconseguir una feina, tot i que sabent que en alguns casos no els correspon per tenir experiència laboral en el mateix sector; fins i tot en la mateixa empresa».

En aquest sentit, asseguren que el sindicat ha anat denunciant aquesta pràctica empresarial des que TSC va assumir el servei a les comarques gironines i l'Alt Maresme, al gener del 2016. Diuen que han «fet sentir la seva disconformitat a tots els fòrums que té al seu abast, sense obtenir resposta ni de l'administració, tenint en compte que el CatSalut és el responsable de l'adjudicació d'un servei públic a una empresa privada, ni de la mateixa empresa que ha ignorat les reiterades denúncies del comitè d'empresa», asseguren, i afirmen que és per això que el 3 de maig van presentar la denuncia a Inspecció de Treball.



La situació «ha empitjorat»

Segons els treballadors, des que van començar a denunciar el cas fins ara la situació «és manté igual o ha empitjorat». En aquest sentit asseguren que quan aquests treballadors suposadament en pràctiques completen un període de feina de 24 mesos cobrant entre un 40 i un 25% menys que la resta, l'empresa no els contracta de forma definitiva al·legant que «no donen el perfil professional que busca l'empresa».

«El Sindicat del Transport Sanitari de Girona entén que aquest abús ha de ser sancionat», afirmen en un comunicat, en què afegeixen que aquesta «pràctica fraudulenta» no perjudica només als joves que busquen incorporar-se al món laboral, sinó també a la tresoreria de la Seguretat Social, pel benefici que tenen aquests contractes de formació sobre l'aportació patronal i la menor cotització per pagar menys per fer el mateix.

«Aquesta situació contractual genera un estat de precarietat en el treballador que el fa més manipulable i propens a acceptar condicions laborals injustes o il·legals com no respectar hores de descans entre jornades, assumir responsabilitats de categories laborals superiors, acceptar canvis de servei o base sense justificació ni conciliació o excedir les hores anuals», apunten els representants sindicals.

Per tot plegat, conclouen, i per «la inacció del CatSalut i l'evident falta de col·laboració de TSC», és perquè han decidit recórrer a a Inspecció de Treball de la Generalitat perdemanar, mitjançant denúncia per vulneració del dret dels treballadors, empara i reparació d'aquests abusos.

«No busquem sancions econòmiques, que l'empresa paga amb gust doncs el benefici és major que el pagat, exigim que es compleixi la llei i es contracti correctament», conclouen des del sindicat majoritari al sector de les ambulàncies.