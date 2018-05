De la sequera a les pluges abundants

És el clima mediterrani. Mentre fa mig any es començava a parlar de possible sequera, les pluges van arribar. Això ha fet que ja no es pateixi per les reserves d'aigua per aquest estiu i any. A més, com en el cas de Susqueda, arribant ahir gairebé al 97% de la seva capacitat, permetrà que es pugui alliberar aigua. No només perquè baixi el nivell, sinó que s'aprofita per complir amb el pla de gestió i el compromís amb els cabals dels rius. Així, s'alliberarà aigua a partir d'aquest diumenge i fins dimarts. Això provocarà una crescuda dels rius (tothom estarà avisat) que ajudarà al medi natural a «rejovenir-se» i a mantenir cabal.