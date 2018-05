Susqueda, a punt d'obrir comportes

Recuperació rècord de l'embassament de Susqueda. Feia anys que el volum d'aigua de la presa no experimentava un creixement tan espectacular en només 30 dies. De no assolir al 50% fa un mes a gairebé arribar el 70% ahir. Tot plegat, gràcies a les pluges iniciades al mes de març i sostingudes en les últimes setmanes, juntament amb el desgel i neu que s'havia acumulat a les muntanyes.

Des del 2015 que la presa de Susqueda no assolia un nivell tan elevat en volum d'aigua. Ahir al matí es va arribar al 96,8% de la seva capacitat, és a dir, dels 233 hectòmetres cúbics (hm?3;) que pot assolir, ahir arribava a 225,6. Però és que en el mateix dia del mes d'abril d'enguany tenia 118,1 hm?3; (un 50%) i només uns dies abans superava per poc el 40%. De fet, el pantà s'ha situat en nivell baix des de finals del 2017. Llavors, les alarmes començaven a sonar al conjunt de les conques internes de Catalunya, amb nivells molt baixos que, en cas de continuar, haurien posat en marxa ja mecanismes per evitar una possible sequera de cara a l'estiu.

Entre les mesures preses a finals, posar a ple rendiment les dessalinitzadores, entre elles la de la Tordera, que van arribar a funcionar al 100% de la seva capacitat. Durant gairebé un any i mig l'Agència Catalana de l'Aigua va intensificar la producció d'aigua dessalada i això, juntament amb altres mesures addicionals, va esvair el risc d'eventuals restriccions. La planta de la Tordera, que en condicions normals opera a un 25% de la seva capacitat, va reduir progressivament l'activitat.

Amb tot, les pluges finalment van arribar. Al mes de març amb força que van fer recuperar els nivells en el cas del pantà de Susqueda (i en general a Catalunya). Les darreres pluges d'aquest mes d'abril passat i durant el maig, juntament amb el desgel de la neu acumulada al Pirineu, han fet que acabi d'omplir-se l'embassament.

Mentre Susqueda es trobava ahir al 96,8% de la seva capacitat (fa un any estava al 88,8%), el conjunt dels embassaments de conques internes catalanes assolien el 83,82% (fa un any eren al 87%).



Cap perill a Susqueda

Però no hi ha perill perquè l'embassament de Sau, situat just una mica per sobre del de Susqueda, estava ahir al 68,31% de la seva capacitat (112 dels 165,26 hm?3;). Segons va explicar ahir el cap del departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA, Enrique Velasco, el pantà de Sau té «molt volum disponible» i ara es quedarà amb bona part de l'aigua nova (i farà que no acabi baixant a Susqueda).

En paral·lel, Velasco va anunciar que prendran una mesura prevista i obligada de fer, desembassar almenys un cop l'any Susqueda per provocar un creixement del riu. Serà a partir de diumenge a la matinada i fins dimarts que s'alliberarà aigua per provocar una «riuada artificial». L'objectiu d'aquesta mesura, que es pren en la comissió corresponent i s'efectua de manera coordinada amb tots els responsables, és fer créixer el riu per afavorir la natura, sobretot els boscos de ribera, on normalment arribaria menys aigua. Serà un «rejoveniment ambiental», explicava, que anirà des de Susqueda, passant per tot el curs del riu i fins al Mar. A la vegada, prenent aquesta mesura, es farà que baixi el nivell del pantà de Susqueda i que, per tant, no hi hagi riscos si arriben més pluges. L'aigua, doncs, està garantida.