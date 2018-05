La Unitat de Salut Internacional atén un 5% més de pacients

La Unitat de Salut Internacional de l'hospital Santa Caterina de Salt ha atès un 5% més de pacients en el que va d'any. Entre els mesos de gener i abril, la unitat ha atès 1.621 persones, per les 1.541 persones que va tractar en el mateix període del 2017. El nombre de visites també és lleugerament superior al del 2017, amb 1.7990 visites el 2018 i 1.758 el 2017.

De juny a desembre és el període de més activitat de la unitat, tot i que els pics més alts es produeixen al juny, juliol i agost. L'any 2017 va atendre 6.707 persones i va realitzar 7.317 visites.

El cap de la Unitat de Salut Internacional, el doctor Ramon Dalmau, posa de relleu l'estabilitat de l'activitat després d'uns anys de creixement important per la recuperació del «gran» viatge d'oci, després de la crisi econòmica.

Fa un parell d'anys que la radiografia del tipus de pacients atesos pels professionals saltencs es manté estable, destaca Dalmau. Un 70% de les persones ateses són viatgers d'oci, mentre que un 20% són persones immigrants que retornen al país d'origen de visita familiar, i el 10% restant són cooperants i professionals que es desplacen a un altre país temporalment per motius de feina.

Els destins estrella de les persones que viatgen per plaer ateses aquest any fins el mes d'abril són en primera opció Indonèsia, Tailàndia, Cambotja, Laos i Vietnam, seguits del Perú, Colòmbia, Brasil i el nord d'Argentina.

Pel que fa a la població immigrant i els cooperants, es desplacen cap a països d'Amèrica Central i de Sud Amèrica d'una banda, i de l'altra, a l'Àfrica subsahariana, territoris on és obligatori estar vacunat en aquests moments contra la febre groga, entre d'altres, per poder accedir-hi, motiu que genera la demanda a la unitat.

I és que la consulta saltenca és la unitat de referència de la regió sanitària de Girona per a l'administració de la vacuna contra la febre groga, però també atén persones de la demarcació de Barcelona, que representen el 15% del conjunt d'usuaris.



Alertes actives

Els brots de malalties que cal tenir presents en aquests moments a l'hora d'emprendre un viatge són pel virus del dengue, molt especialment a Colòmbia i Brasil, en el cas d'Amèrica Central i Sud Amèrica, i també al Senegal; pel risc de contraure meningitis, a Ghana, Benín, Senegal, Togo, Colòmbia, Brasil i l'Índia; xarampió a Veneçuela; poliomielitis a Nigèria, Somàlia, Sudan del Sud, Nepal i Pakistan. També el còlera a Kènia, Malawi, Burundi, República Democràtica del Congo i Zàmbia; i la febre groga al Brasil, Argentina i Bolívia.

Des de la unitat recorden que disposa de vacunes per actuar contra aquestes malalties amb excepció del dengue, contra el que no hi ha vacuna ni tractament, però sí actuacions preventives com ara la utilització d'un repel·lent de mosquits adequat i altres mesures que tenen a veure amb el tipus de roba i calçat, i la cura en els aliments i el beure.

El cap de la unitat també alerta sobre la importància de tenir al dia l'administració de vacunes no obligatòries per sí recomanades contra l'hepatitis, el tifus, el tètanus i la ràbia. D'altra banda, Dalmau destaca que el perill de contraure la malaltia pel virus del Zika queda limitat en l'actualitat a la zona de la Polinèsia Francesa.