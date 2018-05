Els càmpings estan preocupats per una possible moratòria

Els càmpings gironins estan «sorpresos» i «preocupats» per una possible moratòria en l'obertura de noves instal·lacions. L'Associació de Càmpings de Girona va convocar per ahir una junta extraordinària per abordar el tema i va defensar que aquestes instal·lacions són «respectuoses amb el medi ambient, sostenibles i preservadores del paisatge». Malgrat això, van assegurar en un comunicat, que «contínuament es troben amb obstacles per poder avançar».

El director general d'Urbanisme, Agustí Serra, va anunciar dijous que la Generalitat vol impulsar un pla director per regular el sector i que es planteja aplicar aquesta mesura mentre redacta el document. «No en sabíem res i no entenem aquest anunci, ni en coneixem la lletra petita», van afirmar en el comunicat. En aquest sentit, van dir que el sector encara té «marge» per créixer i que «crea una gran riquesa» al territori. El president de l'entitat i de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, va avançar que demanaran una reunió «urgent» amb Serra i el nou conseller de Territori per abordar-ho.

Gotanegra va lamentar que «se'ls deixi de banda» i «no se'ls tinguin en compte» a l'hora de donar a conèixer aquest tipus de decisions que els afecten. «Els càmpings estan oberts sempre a dialogar i hi ha una comissió formada amb l'administració on hi tenen representació. Per tant no entenem perquè s'ha fet aquest anunci sense previ avís», va afirmar. «Hem crescut fins a convertir-nos en grans parcs de vacances i l'impacte econòmic sobre el territori, en llocs de treball directes i indirectes, és cada cop més gran», va insistir Gotanegra.