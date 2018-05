La ciència torna als bars de Girona i Blanes amb el festival Pint of Science

La ciència tornarà als bars de Girona i Blanes la setmana vinent coincidint amb la quarta edició del festival Pint of Science, una cita per abordar temes científics des d'una forma informal i entretinguda. Especialistes del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i la Universitat de Girona o la Fundació Mona, per exemple, resoldran als bars gironins interrogants com quina olor fa la lluna o si els animals invertebrats poden adoptar comportaments tan complexos com els gats o els gossos.

A Blanes, la primera trobada serà el dilluns 14 al Bar Mediterrani, amb l'objectiu de conèixer la lluna amb els cinc sentits; l'endemà hi ha prevista una sessió de cites ràpides amb el silici, el plàstic, l'estrès ambiental i el big data, al Primer Casino de Blanes i, per últim, el dimecres 16 el Ball Itaca acollirà una sessió per aprofundir en la història d'amor-odi entre els humans i la biosfera.

En el cas de Girona, la cafeteria Un Sol Món acollirà tres cites. La primera serà dilluns, centrada en la sostenibilitat i el medi ambient; la segona, dimarts, s'endinsarà en qüestions com les missions espacials interplanetàries i si estem sols a l'Univers, a més de fer un tastet d'observació astronòmica. El comportament animal serà el protagonista de la trobada del dimecres.

El darrer dels bars que acollirà una sessió del festival és la llibreria Context, sota el títol Una història matemàtica.