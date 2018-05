Una gironina és la primera degana dels Arquitectes catalans

La gironina Assumpció Puig i Hors s'ha convertit en la primera dona degana del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC), un fet inèdit en els 87 anys d'història de la institució i que ha assolit imposant-se, amb una majoria clara, en les últimes eleccions a la Junta de Govern. Després de conèixer el suport aconseguit, Puig va utilitzar el seu compte de Twitter per agrair la confiança rebuda i fer una declaració d'intencions: «Ara posarem totes les energies per ajudar a tots els col·lectius d'arquitectes, estem a la vostra disposició per treballar plegats. Tenim un projecte il·lusionant».

En realitat, abans que els seus col·legues ho ratifiquessin a les urnes, Assumpció Puig ja exercia com a presidenta en funcions del COAC des del 23 de gener, quan Lluís Comerón va deixar el càrrec per assumir la presidència del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. En aquells moments, la gironina feia vuit anys que era la secretària de l'organització i també la vicedegana des del 5 de desembre de 2017.

Les seves responsabilitats al Col·legi, però, venen de molt abans, del 1984, ja que d'aquest any al 1986 va ser la secretària de la Junta Directiva de la Demarcació de Girona i del 2008 al 2010, assessora de la Junta de Govern del COAC; entremig, i amb moltes altres activitats, ha col·laborat en el comitè executiu de congressos d'arquitectura.

Assumpció Puig, que va néixer i viu a Girona, on va estudiar a l'institut Jaume Vicenç Vives, és arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona des del 1979 i té despatx propi des del 1982. Des de llavors, ha treballat tant per a l'administració –en el pla de millora urbana Serra i Mota, de Girona, o en el Parc de Bombers de la Pera– com per al sector privat, tot realitzant projectes d'equipaments escolars, esportius, penitenciaris i culturals; així com en espais públics i edificis d'habitatges –al carrer de la Rutlla a finals de la dècada dels anys 70, per exemple–, d'obra nova i de rehabilitació. «No hi ha res millor que veure la satisfacció de l'usuari un cop acabat o renovat el seu hàbitat, espai públic o de treball», afirmava en la seva candidatura.



Eleccions amb més participació

El 24% dels 10.190 arquitectes censats a Catalunya –2.452, exactament– han participat en les últimes eleccions del Col·legi d'Arquitectes; un percentatge superior al dels comicis anteriors, que va ser del 17,27%.

La candidatura encapçalada per Assumpció Puig i Hors es va presentar amb el nom d'«Ara, arquitectes» i un lema definitori de la manera de ser i de treballar: «Unim, ajudem, impliquem». L'arquitecta gironina s'ha guanyat ser la màxima responsable de la institució fins al 2022 després d'haver aconseguit el suport majoritari dels seus companys de professió, ja que va sumar 1.238 vots; més del doble que la segona llista més votada, la que liderava Ramon Torra i Xicoy i va rebre 600 suports.