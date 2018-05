L'hospital Josep Trueta incorpora un robot quirúrgic

L'hospital Josep Trueta de Girona ha incorporat un robot quirúrgic Da Vinci, un equipament d'alta tecnologia que permetrà millorar els resultats, la precisió i la seguretat quirúrgica. La previsió del centre és fer unes 150 intervencions l'any amb el Da Vinci, sobretot d'urologia, ginecologia i cirurgia general, els tres primers serveis on s'està implantant la cirurgia robòtica, tot i que la previsió és que s'estengui altres especialitats. La primera intervenció va ser el 10 d'abril i fins ara ja s'han operat dotze pacients, amb càncers urològics, ginecològics i de còlon i recte.

Entre els avantatges que aporta el robot hi ha un augment del control, més accessibilitat, la possibilitat d'afrontar més complexitat i reduir el sagnat del pacient i la mida de la incisió, el que suposa menys risc de complicacions i escurça el postoperatori.

«És una eina quirúrgica molt versàtil que pot aportar millores trascendents al pacient i als professionals», afirma la doctora Elena Álvarez, directora mèdica del Trueta.

El doctor Nicolau Carrasco, coordinador de quiròfans de l'hospital, assenyala que no es tracta d'una eina que funcioni de forma autònoma, sinó que el nom més adequat per la cirurgia robòtica seria el de «teleassistida», ja que qui intervé el pacient és el cirurgià, que realitza l'operació assegut en un tauler de control des d'on maneja virtualment unes pinces, i els braços robòtics tradueixen els seus moviments «amb una altíssima precisió». El pacient està acompanyat per un altre cirurgià, que té un control directe sobre el camp quirúrgic, i per la resta de l'equip.

El sistema Da Vinci està format per tres components: una consola quirúrgica, des d'on el cirurgià controla els instruments; la part central inclou el carretó del pacient, amb quatre braços mòbils i intercanviables per suportar l'instrumental i l'endoscopi; i finalment, una torre de visió, on es processen les imatges per oferir una visió tridimensional amb un augment de fins a deu vegades.

El Da Vinci, que té un cost de 2 milions d'euros, ha arribat al Trueta amb una cessió d'un any, que servirà per valorar si se n'adquireix un. «El centre fa una aposta tecnològica i és una aposta de futur, la voluntat és adquirir-ne un de definitiu si es comprova que aporta valor a les intervencions», detalla.