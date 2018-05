Obren a Girona un centre per a menors condemnats per violència familiar

El Departament de Justícia ha anunciat que obre un nou centre a Girona per tractar menors que han comès delictes de violència filioparental. Es tracta de la segona unitat en règim obert de Catalunya que acull aquests joves, després de la que hi ha en funcionament a Barcelona des de fa més d'un any. En total, el centre compta amb un màxim de dotze places, però inicialment acollirà només cinc menors. Els delictes de fills cap a pares, avis o altres familiars han crescut un 14% a Catalunya els darrers anys.

El responsable de l'Àrea de Medi Obert del Departament de Justícia, Josep Gispert, atribueix l'augment a que «cada cop es denuncia més» aquest tipus d'agressions. Gispert recorda que ha de ser un jutge qui dicti la mesura, i diu que «no hi ha un perfil concret» de joves. «Ens hem trobat casos on el condemnat era el fill d'un jutge, o d'una família immigrant», ha reblat. El primer dels cinc menors s'espera que ingressi el proper 21 de maig.

Les instal·lacions de l'antic centre de Justícia Juvenil de Montilivi que el Departament va tancar el 2013 tindran a partir del 17 de maig una nova utilitat. A partir d'aquest dia s'obrirà el Grup Educatiu Girona, un equipament que acollirà menors que han estat condemnats pels jutges per delictes de violència contra els seus familiars. Es tracta d'una superfície de 600 metres quadrats, dividida en dues plantes i en la qual hi ha deu habitacions. Inicialment, però, només se n'obriran cinc on residiran els primers joves.

Es tracta d'un centre obert, per tant els menors només tenen l'obligació d'anar-hi a dormir, però la idea és «fomentar la convivència i les responsabilitats». «Hauran de fer tasques com cuinar, anar a comprar o netejar» explica Josep Gispert, que però, recorda que si un menor vol marxar no li ho impediran. «Avisarem al jutge i a la policia, però no el retindrem».

Per la seva banda, la directora general d'Execució Penal i Justícia Juvenil, Pilar Heras, destaca que tenen l'experiència de Barcelona, i això els permet «confiar molt» en aquesta iniciativa. «Des del Departament inventem, però no improvisem», assenyala.

Heras considera aquests centres com «un recurs més» que la justícia té per aquests casos. «A la majoria d'aquests menors se'ls imposa una mesura de medi obert, com ara la llibertat vigilada. Aquesta opció és una altra possibilitat que tenen els jutges», remarca.

La directora, però, deixa clar que en els casos més greus - com els que impliquen la mort - s'opta per internar els menors en centres tancats. Amb tot, Heras explica els nous equipaments de Barcelona i Girona permeten que el jove, si el jutge ho considera, acabi la condemna en una unitat en règim obert, per «facilitar el retorn a la convivència».

Un dels aspectes que es consideren «més importants» a l'hora de poder integrar de nou aquests menors, és el treball amb les famílies. Gispert recorda que «són una part de l'equació», i per tant, «també s'ha de treballar amb ells».