Olot convoca ajudes per promoure el lloguer de pisos a estudiants

L'Ajuntament d'Olot ha fet pública l'obertura d'una línia d'ajudes per tal d'impulsar el lloguer de pisos per als estudiants. De cara als estudiants hi ha ajuts de 100 ? mensuals fins a un màxim de 1.200 ?.

Els propietaris poden optar a ajudes de fins a un màxim de 800 ? per a la millora dels pisos o per aconseguir la cèdula d'habitabilitat.

La convocatòria d'ajudes va ser començada el 2016 per l'Ajuntament d'Olot per tal de fomentar el lloguer de pisos a estudiants al barri vell. Per fer l'oferta més interessant, el 2017 va ampliar la convocatòria al conjunt de la ciutat.

Enguany, l'oferta continua per tota la ciutat. Això no obstant, l'Ajuntament ha posat més rellevància al barri vell. La idea de la municipalitat és que el lloguer ajudi a dinamitzar el barri. També gestiona l'obertura d'una residència d'estudiants.