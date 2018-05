El PDeCAT demanarà la compareixença de Millo al Congrés i al Senat

El diputat gironí del PDeCAT al Congrés dels Diputats, Jordi Xuclà, va avançar ahir que preveuen demanar la compareixença al Congrés i al Senat del delegat de l'Estat a Catalunya, Enric Millo. La intenció és que doni explicacions per haver intentat «condicionar» les inversions a la demarcació «a la seva actitud respecte a uns representants polítics», va dir en relació amb l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Abans de l'esperada reunió entre Madrenas i Millo, el delegat havia amenaçat amb la paralització de projectes gironins, com el nou Arxiu Provincial, si no tenia lloc la trobada després que l'alcaldessa decidís trencar les relacions institucionals amb l'Estat arran dels fets de l'1 d'octubre.

Preguntat sobre el tema en una roda de premsa de valoració dels pressupostos generals d'enguany, Xuclà va reblar que «estem a l'any 2018 i vivim en un règim de democràcia parlamentària». «No és un règim de vassallatge de l'Edat Mitjana», va insistir, i «el model operatiu polític del senyor Millo és de vassallatge de l'Edat Mitjana; 'si vostè fa una genuflexió, jo potser consideraré moure els papers'», va afegir al costat del senador Joan Bagué i el diputat Sergi Miquel.

En aquest sentit, el diputat va insistir que «estem en una democràcia parlamentària». «L'alcaldessa de Girona és una electa, els modestos parlamentaris que parlem» aquí «som uns electes» i, en canvi, «el senyor Millo és un senyor nomenat pel BOE que hauria d'estar al servei dels electes». Xuclà va considerar que «és impropi de l'edat del règim democràtic que el senyor Millo condicioni les inversions a les comarques gironines a la seva actitud respecte a uns representants polítics».

Per això, el coordinador dels diputats i senadors del PDeCAT a Madrid va anunciar que, un cop finalitzi el debat de pressupostos, «tenim previst demanar la compareixença del senyor Millo al Congrés i al Senat perquè doni compte, i està obligat a comparèixer, de la seva actitud absolutament inapropiada d'intentar condicionar la funció dels electes des de la seva condició de subaltern del ministeri de la Presidència».



El nou Arxiu Provincial

En relació a la construcció del nou Arxiu, pendent de la signatura d'un conveni entre l'Estat i l'Ajuntament de Girona, Millo també havia acusat l'alcaldessa d'encallar el projecte recordant que feia més de dos mesos que el Govern espanyol havia enviat un esborrany de conveni -segons el qual Girona cedia el solar on s'ha de fer (als antics barracons de la UdG a Fontajau) i l'Estat cedia l'actual edifici de l'Arxiu a Sant Josep- però que encara no tenien resposta. Finalment, la trobada entre alcaldessa i delegat tindrà lloc el dia 24 de maig i s'abordarà l'Arxiu.

El senador Bagué va aprofitar per recordar que ja amb l'alcaldia d'Anna Pagans (PSC), i quan l'ara senador era regidor, entre 2005 i 2006, es va acordar la cessió del solar. «Que el senyor Millo ara vingui amb convenis és un pretext» perquè «si l'Estat té des del 2005-2006 el solar a disposició, el conveni és un tràmit formal». A més, «si ets lleial amb les institucions», va dir parafrasejant el delegat, «hauries fet la inversió i, en el cas de l'Arxiu fa anys que tenen el terreny a disposició», va sentenciar.